Vakıf eski müdürüne sarkıntılık davası: Beni mutlu etmen halinde yardım ederim
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Vakıf eski müdürüne sarkıntılık davası: Beni mutlu etmen halinde yardım ederim

18.12.2020 14:39 | Son Güncelleme: 18.12.2020 14:50
Vakıf eski müdürüne sarkıntılık davası: Beni mutlu etmen halinde yardım ederim

TRABZON Yomra Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı eski müdürü S.D. hakkında yardım isteyen G.A. (38) adlı kadına sarkıntılık suretiyle cinsel saldırıda ve tacizde bulunduğu suçlamasıyla dava açıldı.

TRABZON Yomra Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı eski müdürü S.D. hakkında yardım isteyen G.A. (38) adlı kadına sarkıntılık suretiyle cinsel saldırıda ve tacizde bulunduğu suçlamasıyla dava açıldı. S.D.'nin şikayeti üzerine de kadın hakkında 'hakaret ve şantaj' iddiasından dava açıldı.

Yomra Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvuran ve daha önce eşi tarafından bıçaklanarak yaralanan G.A. yardım talep etti. İddiaya göre vakıf müdürü S.D. kadından neresinden bıçaklandığın gösteren fotoğrafları WhatsApp üzerinden kendisine yollamasını istedi. Mahrem yerinden bıçaklandığını belirten kadın fotoğrafları göndermedi. İddiaya göre, kadın ile bir süre görüşen müdür, cinsel içerikli fotoğraflar istedi. G.A. kendisine yardım etmeyen S.D. ile makamında tartıştı. İkili birbirinden şikayetçi oldu.

'BENİ MUTLU ETMEN HALİNDE YARDIM EDERİM'Polise başvuran G.A., ifadesinde "Yardım talebinde bulundum. Kolumdaki izleri sordu. Hayat hikayemi anlattım. Kolumu okşamak istedi. Kolumu çektim. Eşimin beni bıçakladığı karnımı görmek istedi. Bana mesaj atarak, köfte yaptırıp evime gelmek istedi. Kabul etmeyince, dışarıda buluşmak istedi. Köftecide buluştuk. Kendisini mutlu etmem halinde yardım alabileceğimi söyledi. Bunun üzerine ben de talebini kabul etmedim ve şikayette bulundum" dedi.KABUL ETMEDİPolise ifade veren S.D. ise iddiaları reddederek, "Bana raporunu gönderince sohbet etmeye başladık. Uzun zamandır köfte yemediğini söyledi. Ben de 'Yaptırıp eve getireyim' dedim. 'Ev olmaz' deyince dışarıda buluştuk. Bana tuzak kurdu. Şantajda bulundu. Şikayetçiyim" savunması yaptı.

S.D. hakkında Trabzon 2'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı ve cinsel taciz', G.A. hakkında ise 'hakaret ve şantaj' iddiasıyla dava açıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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