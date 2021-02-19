Son dakika! Vaka sayısının en çok arttığı 5 ilden Erzincan'da halk 'tedbir' vurgusu yaptı
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Son dakika! Vaka sayısının en çok arttığı 5 ilden Erzincan'da halk 'tedbir' vurgusu yaptı

19.02.2021 14:40 | Son Güncelleme: 19.02.2021 14:47
Son dakika! Vaka sayısının en çok arttığı 5 ilden Erzincan'da halk 'tedbir' vurgusu yaptı

Son dakika gündem haberine göre SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın geçen haftaya göre koronavirüs vaka sayısının en çok arttığı 5 il arasında gösterdiği Erzincan'da halk, tedbirlere uyulmamasından yakındı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın geçen haftaya göre koronavirüs vaka sayısının en çok arttığı 5 il arasında gösterdiği Erzincan'da halk, tedbirlere uyulmamasından yakındı. Vaka sayılarının artmasına neden olanlara tepki gösterenler, herkesi maske ve mesafe kurallarına uymaya davet etti.

Sağlık Bakan Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Geçen haftaya göre 1 haftada 100 bin nüfusta görülen vaka sayısı en çok artan 5 ilimiz: Bilecik, Erzincan, Kilis, Uşak ve Çanakkale. En çok azalan illerimiz ise Bitlis, Mardin, Kastamonu, Yalova ve Bingöl. Tedbir ve kısıtlamalara uyum aşı ile birlikte en büyük gücümüz" dedi.

Valilik başkanlığında yapılan denetimler ve alınan tedbirlere rağmen vaka sayısındaki artışla ilgili konuşan Erzincanlı Metin Köksal, maske ve mesafe kurallarına uymayanlardan yakındı. Koronavirüsle mücadelede ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarının emeğine vurgu yapan Köksal, "Herkes tedbirlere uymalı. Vaka sayısının daha da artmasından endişe ediyoruz. Bu dönemde sosyal mesafe, maske ve hijyene önem gösterilmeli, ev ziyaretlerinden uzak durmalıyız" dedi.'NORMALLEŞME İÇİN HERKES ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMALI'Vaka sayılarının arttığı 5 ilden biri olmanın korkutucu ve üzücü olduğunu belirten esnaftan Hüseyin Aslan ise "Normalleşme puana göre yapılacakmış. Buna göre bizde kısıtlamalar uzun sürecek. Normalleşmeye bir an evvel dönmek için herkes üzerine düşen görevi yapmalı. Bunu diğer iller nasıl yapıyorsa biz de yapabiliriz" diye konuştu. 

Pazarlarda görev alan Erzincan Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri ise sık sık vatandaşı sosyal mesafe, hijyen ve maske kuralları konusunda uyardı. 

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR


- Erzincan
Son dakika! Vaka sayısının en çok arttığı 5 ilden Erzincan'da halk 'tedbir' vurgusu yaptı
Son dakika! Vaka sayısının en çok arttığı 5 ilden Erzincan'da halk 'tedbir' vurgusu yaptı
Son dakika! Vaka sayısının en çok arttığı 5 ilden Erzincan'da halk 'tedbir' vurgusu yaptı
Son dakika! Vaka sayısının en çok arttığı 5 ilden Erzincan'da halk 'tedbir' vurgusu yaptı
Son dakika! Vaka sayısının en çok arttığı 5 ilden Erzincan'da halk 'tedbir' vurgusu yaptı
Son dakika! Vaka sayısının en çok arttığı 5 ilden Erzincan'da halk 'tedbir' vurgusu yaptı
Son dakika! Vaka sayısının en çok arttığı 5 ilden Erzincan'da halk 'tedbir' vurgusu yaptı
Son dakika! Vaka sayısının en çok arttığı 5 ilden Erzincan'da halk 'tedbir' vurgusu yaptı
Son dakika! Vaka sayısının en çok arttığı 5 ilden Erzincan'da halk 'tedbir' vurgusu yaptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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