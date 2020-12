Uzun ömürlü işletmelerin 7 sırrı

Verilere göre, Türk şirketlerinin ortalama yaşı 34. Açılan şirketlerin büyük bir bölümü ise 10 yılını doldurmadan faaliyetlerini sonlandırıyor. Ancak bu rakamların aksine yarım asırdan fazladır faaliyetlerini sürdüren işletmeler de söz konusu. 150 yılı aşkın köklü geçmişiyle Generali Sigorta, uzun ömürlü işletmelerin ortak yanlarını ve günümüze kadar taşıdıkları değerleri paylaştı.

ORTAK AKIL

İşletmelerin büyük bölümünde alınan kararlar, işletme sahibinin ya da işletme yöneticisinin tek başına aldığı kararlardır. Bu durumun olumlu getirileri kadar olumsuz getirileri de söz konusudur. İşletmeyle ilgili kararlar alırken çalışanlarından veya alanında uzman isimlerden fikir alan, diğer bir deyişle ortak aklı yönetim süreçlerine dahil eden şirketler ve yönetim anlayışı, işletmelerin uzun süre ayakta tutan faktörlerin başında geliyor.

ŞİRKET ANAYASALARI

İşletmelerin dağılmalarının veya iflaslarının önemli nedenlerinden biri de ortaklar arası uyumsuzluk veya iletişimsizliktir. Ortaklar arası ilişkileri ve ortakların şirketle ilişkilerini düzenleyen şirket anayasaları, işletmelerin uzun süre yaşamasını sağlayan önemli noktalardan biridir. Bu anayasalar ya da yazılı kurallar, işletme faaliyetlerini sınırlandıran katı kurallar değil, ilişkileri düzenleyen ve şirketin uzun ömürlü olmasını sağlayan esaslardır.

YENİLİKÇİ VE GELENEKSELE SAHİP ÇIKAN YÖNETİCİ YAPISI

İşletmelerin ilk günden günümüze kadar getirdiği birikimlere, yazılı kurallara, ilkelere sahip çıkarken aynı zamanda da değişen sektör, finans, teknoloji, müşteri gibi değişkenlere uyum sağlayabilen yönetici yapısı altın değerindedir. Bu tip yöneticiler, işletmeyi o güne kadar taşıyan değerlere sahip çıkarken, yenilikçi yönleriyle de şirketlerin mevcut koşullara uyumunuve ayakta kalmalarını sağlamaktadırlar.

PAZARLAMANIN MERKEZE KONMASI

İşletmelerin yaptığı belki de en kritik yönetim hataların başında pazarlamayı önemsememek gelmektedir. İşletmenin ürettiği ürün ya da sunduğu hizmet ne kadar iyi olursa olsun, sektördeki rakip markalar arasında öne çıkmak, doğru hedef kitlelere, doğru yöntemlerle ulaşmak için pazarlama kritik önem taşımaktadır. Pazarlamayı bir gider kalemi olarak değil, gelir kalemi olarak gören işletmelerin ömrü daha uzundur.

ÇALIŞAN İŞGÜCÜNÜN ÖNEMSENMESİ

Bir işletmenin en önemli ve güçlü yanlarından biri, çalışan işgücüdür. Unutulmamalıdır ki, mutsuz personel, verimsiz personeldir. Yalnızca ürün ve hizmetlerin üretimine ve satışına değil, çalışan iş gücünün verimliliğine ve motivasyonuna da odaklanan işletmeler daha uzun süre ayakta kalmaktadır.

EGOLAR VE ÇIKARLARDAN FERAGAT EDEBİLME GÜCÜ

Ekip halinde çalışmada zorlanma, birçok bireyin ve işletmenin en önemli sorunları arasında yer alıyor. Ekibin çıkarlarını bireysel çıkarların önünde tutabilmek önemli bir değerdir. Diğer bir deyişle işletmenin ve sistemin bekası için bireysel egolar ve çıkarlardan feragat edebilmek, şirketlerin ömrünü uzatan bir diğer faktördür.

MEMNUN MÜŞTERİ ANLAYIŞI

İşletmeler için müşteri ilişkilerinin yönetimi her dönemde zor olmuştur. Her memnun müşteri, işletmeye yeni müşteriler kazandırdığı gibi, memnun olmayan her müşteri de potansiyel müşteri kaybına neden olabilmektedir. İlk gününden itibaren memnun müşteri anlayışını merkeze koyan işletmelerin ömrü daha uzundur.