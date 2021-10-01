Uşak'ta yol verme tartışmasında 1 kişi bıçaklanarak ağır yaralandı - Haberler
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Uşak'ta yol verme tartışmasında 1 kişi bıçaklanarak ağır yaralandı

AA / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel
Uşak'ta yol verme tartışmasında 1 kişi bıçaklanarak ağır yaralandı

Uşak'ta trafikte yol verme tartışmasından dolayı çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak ağır yaralandı.

ANKARA (AA) - Uşak'ta trafikte yol verme tartışmasından dolayı çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak ağır yaralandı.

İzmir- Ankara kara yolunda aracıyla seyreden Y.Ş. ile aynı istikamette ilerleyen bir otomobildeki C.G. (20) ve A.G. (13) arasında yol verme tartışması yaşandı.

Dikilitaş Kavşağı yakınlarında araçlarından inen Y.Ş. ile C.G. ve A.G. arasında kavga çıktı.

Kavgada bıçakla yaralanan Y.Ş, bir özel hastaneye kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Kaçan iki şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

AA / Mehmet Çalık - Son Dakika Haberleri
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