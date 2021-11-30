Uşak'ta tefecilik operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uşak'ta tefecilik operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

AA / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel
Uşak'ta tefecilik operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Uşak'ın Eşme ilçesinde tefecilik yaptığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

UŞAK (AA) - Uşak'ın Eşme ilçesinde tefecilik yaptığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Eşme ilçesinde tefecilik yaptığı iddia edilen 3 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda E.O. (51), H.Ç. (49) ve B.K.Y. (36) polis ekiplerince gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, çok sayıda çek ve senet ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Mehmet Çalık - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title