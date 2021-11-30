Uşak'ta tefecilik operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

UŞAK (AA) - Uşak'ın Eşme ilçesinde tefecilik yaptığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Eşme ilçesinde tefecilik yaptığı iddia edilen 3 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda E.O. (51), H.Ç. (49) ve B.K.Y. (36) polis ekiplerince gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, çok sayıda çek ve senet ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Mehmet Çalık - Son Dakika Haberleri

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