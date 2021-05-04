Uşak'ta eşek arabasıyla göletin tahliye kanalına düşen kişi ağır yaralandı
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Uşak'ta eşek arabasıyla göletin tahliye kanalına düşen kişi ağır yaralandı

Uşak'ta eşek arabasıyla göletin tahliye kanalına düşen kişi ağır yaralandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel

Uşak'ın Banaz ilçesinde eşek arabasıyla göletin tahliye kanalına düşen kişi ağır yaralandı, eşek telef oldu.

Uşak'ın Banaz ilçesinde eşek arabasıyla göletin tahliye kanalına düşen kişi ağır yaralandı, eşek telef oldu.

Alınan bilgiye göre, G.Ç. (62), Kızılcasöğüt beldesindeki göletin yanından geçerken eşek arabasıyla 8 metre yüksekliğindeki tahliye kanalına düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan G.Ç'nin hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

Eşeğin telef olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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