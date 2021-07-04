Çiftlik kapısına çarparak devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
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Çiftlik kapısına çarparak devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel

Uşak'ta devrilen otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Uşak'ta devrilen otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Uşak'tan Sivaslı ilçesi yönüne ilerleyen Y.S. (34) yönetimindeki 64 NH 666 plakalı otomobil, merkez ilçeye bağlı Yapağılar köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bir çiftliğin kapısına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobildeki sürücü ile araçtaki M.S. (60), E.S. (4) ve E.S. (1) yaralandı.

Yaralılar ambulansla Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı.

Çiftlik kapısına çarparak devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Çiftlik kapısına çarparak devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Çiftlik kapısına çarparak devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Çiftlik kapısına çarparak devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Çiftlik kapısına çarparak devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Çiftlik kapısına çarparak devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Çiftlik kapısına çarparak devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Çiftlik kapısına çarparak devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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