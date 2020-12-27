Ünlü şarkıcı Zeynep Sağdaş'ın evine giren hırsız kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Ünlü şarkıcı Zeynep Sağdaş'ın evine giren hırsız kamerada

27.12.2020 09:48 | Son Güncelleme: 27.12.2020 09:56
Ünlü şarkıcı Zeynep Sağdaş'ın evine giren hırsız kamerada

Beşiktaş Arnavutköy'de yaşayan ünlü şarkıcı Zeynep Sağdaş'ın evi, hayvanlarına bakması için anahtarını verdiği apartman görevlisi tarafından soyuldu.

Beşiktaş Arnavutköy'de yaşayan ünlü şarkıcı Zeynep Sağdaş'ın evi, hayvanlarına bakması için anahtarını verdiği apartman görevlisi tarafından soyuldu. Toplamda 60 bin lira değerinde hırsızlık yapan şahsın evde gezdiği anlar kameralara yansırken, adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 30 Ekim Cuma günü saat 17.20 sıralarında Beşiktaş Arnavutköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ünlü şarkıcı Zeynep Sinem Sağdaş konser vermek için olay günü şehir dışına çıktı. Sağdaş evden ayrılmadan önce apartman görevlisi Barış G'ye hayvanlarına bakması için anahtarını bıraktı. 2 Kasım Pazartesi günü evine geri dönen şarkıcı, iddiaya göre yaklaşık 60 bin lira değerindeki 3 adet altın kolye, altın alyans, nakit para, kot gömlek ve cep telefonu, kulaklık malzemelerinin çalındığını fark etti. Bunun üzerine hayvanlarını izlemek için yerleştirdiği güvenlik kameralarını izleyen Sağdaş, eşyalarının apartman görevlisi Barış G. tarafından karıştırıldıktan sonra çalındığını tespit etti. Şahsın eşyaları incelediği o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Beşiktaş polisi kısa sürede yakaladı

Bunun üzerine ünlü şarkıcı Sağdaş, polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, güvenlik kamera görüntülerinin kayıtlarını alarak evde parmak izi incelemesi yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştiren şahsın apartman görevlisi Barış G. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınarak ifadesi alınan apartman görevlisi, Sağdaş'ın köpeğini gezdirdikten sonra anahtarı sehpanın üzerinde bırakarak ayrıldığını, çıkarken yatak odasına da girdiğini, oradaki ziynet eşyalarını sadece incelediğini, çekmeceden 80 lira olan mesai ücretini aldığını söyledi. Etiler Şehit Naci Soydan Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen Barış G., adli işlemler sonrası sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Ünlü şarkıcı Zeynep Sağdaş'ın evine giren hırsız kamerada
Ünlü şarkıcı Zeynep Sağdaş'ın evine giren hırsız kamerada
Ünlü şarkıcı Zeynep Sağdaş'ın evine giren hırsız kamerada
Ünlü şarkıcı Zeynep Sağdaş'ın evine giren hırsız kamerada
Ünlü şarkıcı Zeynep Sağdaş'ın evine giren hırsız kamerada
Ünlü şarkıcı Zeynep Sağdaş'ın evine giren hırsız kamerada
Ünlü şarkıcı Zeynep Sağdaş'ın evine giren hırsız kamerada
Ünlü şarkıcı Zeynep Sağdaş'ın evine giren hırsız kamerada
Ünlü şarkıcı Zeynep Sağdaş'ın evine giren hırsız kamerada
Ünlü şarkıcı Zeynep Sağdaş'ın evine giren hırsız kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlana Özgür Özel Süleyman Soylu Meral Danış Beştaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Arto Hülya Avşar Burak Özçivit Fahriye Evcen
Spor Can Bartu Arda Turan Okan Buruk Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler İşçi Çocuk İngiltere Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ünlü şarkıcı Zeynep Sağdaş'ın evine giren hırsız kamerada | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.12.2020 09:59:23. #1.14#
title