"Üniversite Sanayi İş Birliği Toplantısı" yapıldı
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"Üniversite Sanayi İş Birliği Toplantısı" yapıldı

13.01.2021 16:21 | Son Güncelleme: 13.01.2021 16:21

Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde "Üniversite Sanayi İş Birliği Toplantıları"nın ilki gerçekleştirildi.

Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde "Üniversite Sanayi İş Birliği Toplantıları"nın ilki gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Ali Bahar'ın öncülüğünde üniversite sanayi iş birliğini artırmak ve yol haritası belirlemek amacıyla düzenlenen toplantı Akdeniz Üniversitesi Senato Salonu'nda gerçekleştirildi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker başkanlığında düzenlenen toplantıya, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Erkan, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Uzun ve Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Topuz, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Sıddık Cumhur Başaran, Antalya OSB Teknopark Genel Müdürü Dr. Aylin Tümay ve Antalya OSB İmar ve Fen İşleri Müdürü Taylan Özgür Şahin katıldı.

Toplantıda Prof. Dr. Cengiz Toker, üniversite sanayi iş birliğini geliştirmenin hem kurumların hem de ülkenin gelişimine önemli katkıları olacağını belirtti.

Üniversitenin bilgi birikimiyle sanayinin üretim potansiyelini bir araya getirmek istediklerini ifade eden Toker, sanayideki sekiz ana sektör ile tematik toplantılar yapılmasının ve akabinde ortak projelerin hayata geçirilmesinin planlandığını bildirdi.

Dr. Aylin Tümay ise üniversitedeki bilimsel potansiyelin, sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda, ekonomik değere dönüşmesine katkıda bulunmak istediklerini kaydetti.

Organize Sanayi Bölgesindeki firmaları Ar-Ge, inovasyon çalışmalarına yönlendirmeyi amaçladıklarını anlatan Tümay, üniversitedeki akademisyen ile sanayici arasında karşılıklı güvene dayalı, sürdürülebilir bir iş birliği kurmak üzere ilk adımı attıklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci

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