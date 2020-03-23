Ümit Davala'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama Açıklaması Galatasaray Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Ümit Davala, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Galatasaray Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Ümit Davala, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Ümit Davala, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in testinin pozitif çıkmasından sonra kendisiyle ilgili çıkan iddialara tepki göstererek, "Bir televizyon kanalında paylaşılan ve sosyal medyada yayılan, koronavirüs testimin pozitif çıktığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını paylaşmak isterim. Lütfen bu hassas durumla ilgili daha dikkatli davranılmasını rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA