Uludağ'ın eteklerindeki bir evde çıkan yangın söndürüldü
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Uludağ'ın eteklerindeki bir evde çıkan yangın söndürüldü

16.02.2021 13:39 | Son Güncelleme: 16.02.2021 13:43
Uludağ'ın eteklerindeki bir evde çıkan yangın söndürüldü

Bursa'da bir evde çıkan yangın nedeniyle hasar meydana geldi.

Bursa'da bir evde çıkan yangın nedeniyle hasar meydana geldi.

Uludağ eteklerinde, Osmangazi ilçesi Mollafenari Mahallesi'nde Sadık Şen'e ait iki katlı evin üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine hareket eden itfaiye ekipleri, dar ve dik yolların buzlu olması nedeniyle mahalleye ulaşmakta zorlandı.

Güçlükle olay yerine ulaşabilen ekipler, alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Yapay kalp destek cihazıyla yaşayan Sadık Şen ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Evde hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz

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