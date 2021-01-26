Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı Neijpapa ve Baykar Genel Müdürü Bayraktar Ukrayna'da görüştü
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Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı Neijpapa ve Baykar Genel Müdürü Bayraktar Ukrayna'da görüştü

26.01.2021 19:29 | Son Güncelleme: 26.01.2021 19:32
Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı Neijpapa ve Baykar Genel Müdürü Bayraktar Ukrayna'da görüştü

Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı Aleksey Neijpapa ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Ukrayna'nın Odessa kentinde görüştü.

Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı Aleksey Neijpapa ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Ukrayna'nın Odessa kentinde görüştü.

Ukrayna Deniz Kuvvetleri'nin Facebook hesabından yapılan açıklamada, tarafların Deniz Kuvvetleri için insansız hava aracı (İHA) tedariki konusunu görüştüğü belirtildi.

Açıklamada sözlerine yer verilen komutan Neijpapa, Ukrayna Donanmasının bu sene hem kıyıda hem denizde faaliyet gösterecek gelişmiş özelliklere sahip İHA'ları alacağını ifade etti.

Bayraktar ise Ukrayna için ellerindeki en son teknolojiyi sağladıklarını ve tecrübelerini Ukraynalı partnerleriyle paylaşacaklarını kaydetti.

Neijpapa, 4 Ocak'ta yaptığı açıklamada, bu yıl donanmaları için Türk İHA ve korvetlerini beklediklerini belirtmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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