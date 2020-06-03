Ukrayna'da silahlı kavga: 2 yaralı Ukrayna'nın Odesa kentindeki bir pazarda 2 grup arasında yaşanan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Ukrayna'nın Odesa kentindeki bir pazarda 2 grup arasında yaşanan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Ukrayna'nın Odesa kentindeki bir pazarda 2 grup arasında yaşanan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Ukrayna polisinden yapılan açıklamaya göre, Odesa kentindeki 7 Kilometre adlı pazarda bulunan bir kumaş mağazasına bugün kimliği belirsiz kişiler saldırıda bulundu. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüde, yüzlerinde maske olan saldırganların içeridekilere yumruklarla saldırdıkları, ardından iki grup arasında kavga çıktığı, daha sonra saldırganların hızla olay yerinden uzaklaştıkları görülüyor.

TRAVMATİK SİLAHLA ATEŞ ETTİLER

Ukrayna basınında yer alan haberlerde, olayda travmatik silahların kullanıldığı ve iki Suriye vatandaşının yaralandığı belirtildi. Kavgaya karıştığı belirlenen 10 kişinin gözaltına alındığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA