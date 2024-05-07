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İstanbul Boğazı'nda Yük Gemisi Karaya Oturdu, Trafik Askıya Alındı

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İstanbul Boğazı'nda Ukrayna'dan Mısır'a seyir halindeki bir yük gemisi karaya oturdu. Geminin kurtarılması için önlemler alındı ve boğazdaki gemi trafiği geçici olarak askıya alındı.

İstanbul Boğazı'nda trafik, karaya oturan yük gemisi dolayısıyla çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ukrayna'dan Mısır'a seyir halindeki ALEXIS isimli 229 metre boyundaki yük gemisinin Haydarpaşa Mendireği önlerinde makine arızası nedeniyle karaya oturduğu bildirildi.

Geminin kurtarılması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı KURTARMA-6, KURTARMA-8, KURTARMA-18 römorkörleri, KEGM-4, KEGM-6 hızlı tahlisiye botları ile balık adamların olay yerine yönlendirildiği kaydedildi.

Açıklamada, boğazdaki gemi trafiğinin çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığı da duyuruldu.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Boğazı İstanbul Ukrayna trafik Mısır Dünya Güncel Haberler

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