Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Riyad'da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü. Görüşmede, ikili ilişkiler ve Gazze'deki son durum ele alındı. İki Bakan ayrıca Ukrayna'daki son durumu da değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi'nin Gazze konusundaki Temas Grubu Toplantısı için gittiği Riyad'da Amerikan mevkidaşı Blinken ile görüştü. Üst düzey Bakanlık yetkilisinden edinilen bilgiye göre; görüşmede, Gazze'deki son durum ve müzakerelerde gelinen aşama ele alındı. Fidan, Gazze'deki katliamın bir an önce sona ermesi, kalıcı ateşkes ve insani yardımların Gazze'ye ulaşması için İsrail üzerinde baskı kurulması gerektiğini belirtti.

Ukrayna'daki son durumun değerlendirildiği görüşmede ikili ilişkiler de ele alındı.