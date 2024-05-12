Antalya'da Turizm Taşımacılığı Yapan Şoförler Korsan Taşımacılığa Karşı Eylem Yaptı

Antalya'da turizm taşımacılığı yapan şoförler, Ukraynalı ve Rus vatandaşların korsan taşımacılık yaptığını iddia ederek, kontak kapatma eyleminde bulundu. VIP Turizm Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi Başkan Yardımcısı Çınar Aslan, yabancı plakalı araçların çalışmalarına engel olduğunu söyleyerek, "Ülkemize gelen yabancı kişiler, bizim verdiğimiz hizmeti yabancı plaka aracılığıyla telegram whatsapp grupları üzerinden kendi vatandaşlarına veriyorlar. Açıkçası transfer satıyorlar" ifadelerine yer verdi.

Antalya'da yaklaşık 200 turizm taşımacılığı yapan vatandaş kontak kapatma eylemi düzenledi. Sektörde yaşadıkları sorunları paylaşan şoförlere, Antalya VIP Turizm Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi Başkan Yardımcısı Çınar Aslan ve Turizm İşçileri Sendikası Başkanı Ümit Akduman destek verdi.

Antalya VIP Turizm Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi Başkan Yardımcısı Çınar Aslan, yabancı vatandaşların, sosyal medya ve internet yoluyla Antalya'ya gelecek olan turistlerle iletişime geçtiklerini ve işlerine engel olduklarını aktardı. Aslan, "Antalya turizm konusunda Türkiye'nin belkemiği, yurt dışından ya da yurt içinden turistler Antalya'ya geldiklerinde taşımacıların aracılığıyla seyahatlerini güvenli bir şekilde gerçekleştiriyor. Taşımacı arkadaşlarımız, seyahat acentelerine bağlı olan, yurt dışından alınmış rezervasyonlar sonrasında müşterilerin otele götürülmesini sağlıyor. Son 4 yıldır, pandemiden önce ya da sonra, Rusya- Ukrayna savaşından sonra vb. birçok durumun etkisiyle, ülkemize gelen yabancı kişiler, bizim verdiğimiz hizmeti yabancı plaka aracılığıyla telegram whatsapp grupları üzerinden kendi vatandaşlarına veriyor. Açıkçası transfer satıyorlar" diye konuştu.

Korsan taşımacılığın önüne geçmek için çözüm arayışı içinde olduklarını dile getiren Çağrı Aslan, turizm taşımacılığı belgesi olmadan faaliyet gösteren herkesin önüne geçilmesini istedi. Aslan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir Rus arkadaşın telegram grubunda belki 200 bin takipçisi var, doğal olarak biz yabancı bir vatandaşın Türkiye'de bu işi yapmasına karşıyız. Ayrıca Türkiye'de yetkisi olmayan, yasal olmayan yurtdışı bazlı siteler var. Bu internet sitelerinde Türkiye'de ki transferlerin satışı yapılıyor. Onun dışında telegram ve whatsapp gruplarında yetkisi olmadan satış yapan çok sayıda şahıs da var ve biz bunu istemiyoruz. Vergimizi verip, bu işi resmi yollardan yapıyorsak, bütün evraklarımız tamsa, yasal iş yapmayan hiç kimseyi istemiyoruz. Antalya Valisinden ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yakın zamanda bir toplantı talep edeceğiz, yurt dışından satış yapan bu sitelerin kapatılması konusunda yardım isteyeceğiz."

Turizm İşçileri Sendikası Başkanı Ümit Akduman da sorunun çözümüne dair yetkili mercilerin harekete geçmesi gerektiğini söyleyerek, şu ifadelere yer verdi: "Türkiye'de turizm bacasız sanayi olarak geçiyor, bir ayağı taşıma. Gelen misafirlerimizi bir yerden bir yere ulaştırabilmek, dönüşlerini sağlıklı bir şekilde sağlayabilmek. Ama bu aradaki parantez içerisinde yaşanan hayatın gerçekleri var. Ailesine katkı için verdikleri bir mücadele var, bu mücadele içinde sorunlar da var. Sorun varsa bir yer de sorunun kaldırılması turizmcilerin nefes almasını sağlayacaktır."

Turizm taşımacılığı yapan Erkan Gözel ise yasa dışı taşımacılık yapanlara engel olunması yönünde çalışmalar yapılmasını istedi. Gözel, "Yetkisiz satış yapanlar, Türkiye'de ofisi olmayanlar, ülkemizle herhangi bir bağlantısı olmadan vergi ödemeyen aracılar var. Aracıların bir şekilde sızması ve verdikleri fiyatların piyasayı düşürmesi sektörü bu hale getirdi. Bunların düzene girmesini, sorunun ortadan kalkmasını istiyoruz. Çözüm yine devletimizden gelecektir, onlardan bu konuda destek istiyoruz. Bunların herhangi bir şekilde ortadan kaldırılıp yasallaştırılması, devletimizin nezdinde de faturalandırılmasını ve yasa dışı işlem yapanlara da engel olunmasını istiyoruz. Evraklı, düzgün faturasını ödeyen kişilere de kolaylık sağlanmasını istiyoruz" dedi. - ANTALYA