Turunçgil ihracatından yılın ilk ayında 128 milyon dolarlık gelir elde edildi
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Turunçgil ihracatından yılın ilk ayında 128 milyon dolarlık gelir elde edildi

14.02.2021 11:01 | Son Güncelleme: 14.02.2021 11:07

Türkiye'den yapılan turunçgil ihracatı, bu yılın ocak ayında 128 milyon dolar oldu.

Türkiye'den yapılan turunçgil ihracatı, bu yılın ocak ayında 128 milyon dolar oldu.

AA muhabirinin Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen yılın ocak ayında Türkiye'ye 136 milyon dolar döviz girdisi sağlayan turunçgil ihracatı, bu yılın aynı döneminde yaklaşık yüzde 6 geriledi.

Bu yılın ilk ayında 245 bin ton turunçgil ihracatı karşılığında 128 milyon dolar gelir elde edildi.

Ocak ayında 71 milyon 891 bin dolarlık mandalina, 31 milyon 418 bin dolarlık limon, 13 milyon 605 bin dolarlık portakal, 10 milyon 935 bin dolarlık greyfurt dış satımı yapıldı.

Ülke bazında en fazla ihracat 55 milyon 846 bin dolarla Rusya olurken, bu ülkeyi 14 milyon 205 bin dolarla Irak, 11 milyon 214 bin dolarla Ukrayna, 5 milyon 861 bin dolarla Romanya ve 4 milyon 882 bin dolarla Polonya takip etti.

"Kalite yönünden sorun yaşamıyoruz"

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, AA muhabirine, 2021'de pazar ağını genişletmek için çalışmalarının süreceğini söyledi.

Kaçmaz, turunçgilin ülke ekonomisine önemli döviz girdisi sağladığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sektörümüzün en önemli tarafı ülkemize net döviz girdisi sağlaması. Bu son derece önemli. İhracatımızda hiçbir ithal kalem kullanmıyoruz. Diğer taraftan istihdama da önemli katkı sunuyoruz. Bu nedenle tarım sektörü içerisinde en önemli grup olduğumuzu ifade edebiliriz. Kalite yönünden sorun yaşamıyoruz. Özellikle geleneksel pazarlarımızın dışında Avrupa ülkelerine olan ihracatımızın artması kaliteli üretim, ambalaj ve iyi bir lojistik altyapımızın olmasından kaynaklanıyor."

Kaçmaz, devletin sağladığı imkanlarla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde ihracatta daha iyi noktalara geleceklerini belirtti.

Ürünlere göre turunçgil ihracatı rakamları

Türkiye'den 2021'in ocak ayında ürünlere göre turunçgil ihracatı şöyle oluştu:

ÜrünOcak 2021 (dolar)

Mandalina71.891.777

Limon31.418.711

Portakal13.605.420

Greyfurt10.935.861

TOPLAM TURUNÇGİL127.851.769

Turunçgil ihracatından yılın ilk ayında 128 milyon dolarlık gelir elde edildi
Turunçgil ihracatından yılın ilk ayında 128 milyon dolarlık gelir elde edildi
Turunçgil ihracatından yılın ilk ayında 128 milyon dolarlık gelir elde edildi
Turunçgil ihracatından yılın ilk ayında 128 milyon dolarlık gelir elde edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem TEMİZ

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