Türklerin Ezilen Keşmirlilere verdiği destek Ankara'daki Keşmir Dayanışma Günü'nde yeniden teyit edildi

Ankara'da bugün, zulme uğrayan Keşmir halkı için dayanışma günü düzenlendi. Törende konuşan TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Muhammet Balta, "Pakistan gibi, Keşmir ve Keşmirliler her Türk'ün kalbinde ve aklında da aynı yere sahiptir" ifadesinde bulundu.

Türkiye'nin Cammu ve Keşmir anlaşmazlığı için verdiği sarsılmaz destek bugün bir kez daha Ankara'daki Pakistan Büyükelçiliğinde düzenlenen bir olayda yeniden teyit edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Çevre Komisyonu Başkanı Sayın Muhammet Balta bu olaydaki baş konuktu. Pakistan Cumhurbaşkanının ve Başbakanının mesajları Elçilik Müsteşarı Sayın Arshad Jan Pathan tarafından okundu. Pakistan liderleri, mesele Keşmirlilerin isteklerine göre çözülene kadar Keşmir halkına siyasi, moral ve diplomatik desteklerini yineledi.

"KEŞMİR HER TÜRK'ÜN KALBİNDE"

Parlamenter Muhammet Balta konuşmasında Pakistan ve Türkiye'nin benzersiz bir dostluk ve kardeşliğe sahip olduğunu ve her iki ülkenin insanlarının birbirlerinin neşesini ve acılarını paylaştığını söyledi. Muhammet Balta, "Pakistan gibi, Keşmir ve Keşmirliler her Türk'ün kalbinde ve aklında da aynı yere sahiptir" diye konuştu.Kendisi altını çizdi ki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Keşmir meselesini her uluslararası platformda vurgulamaktadır ve bu tüm Türk milleti için de geçerlidir. Sayın Muhammet Balta, Birleşmiş Milletler tarafından tanınan anlaşmazlıklı bir bölge olan Cammu ve Keşmir'in özel statüsünü değiştirmeye çalışan Hindistan'ın aldığı yasa dışı 5 Ağustos 2019 kararlarını eleştirdi.

EZİLEN HALKA HER TÜRLÜ YARDIM YAPILACAK

Balta, Yasa Dışı Hint İşgalindeki Keşmir'in (IIOJK) ezilen halkına mümkün olan her yardımı yapacaklarını garanti etti. Türk desteğinin Keşmir meselesi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararlarına ve Keşmir halkının isteklerine göre barışçıl bir şekilde çözülene kadar Türk desteğinin devam edeceğini belirtti. Pakistan'ın Türkiye Büyükelçisi Muhammad Syrus Sajjad Qazi konuşmasında, 5 Şubat'ın Keşmir Dayanışma Günü olarak kutlanmasının Hindistan tarafından ilk kez Ocak 1948'de meseleyi BM'ye götürdüğü zaman kabul ettiği, Keşmir halkına karşı plebisite gideceği yönünde tutmadığı sözlerin ve yerine getirmediği taleplerin açık bir ifadesi olduğunu söyledi.

"GERÇEK ENİNDE SONUNDA ORTAYA ÇIKACAK"

Büyükelçi Qazi belirtti ki, bu zamandan beri bu hakkın IIOJK'deki Keşmirlilere verilmesini reddetmek için her türlü siyasi, diplomatik, askeri, ekonomik, parlamenter, anayasal ve demografik hile ve ikiyüzlülük yapılmıştır. Büyükelçi, Hindistan tarafından yapılan toplu insan hakları ihlallerinin yerel toplumda korku yaratmak için gerçekleştirildiğinin altını çizdi. "Günümüzde ve bu çağda, Hindistan rejimi ne kadar erişimi kısıtlasa da, Keşmir vadisindeki silahlı güçlerin eylemlerinin üzerine ne kadar perde çekmeye çalışsa da, ne kadar sahte STK'yı veya zaten ölmüş kişileri dünyaya sahte haberlerini yaymak için kullansa da, gerçek eninde sonunda ortaya çıkmaktadır ve bu gerçek karanlık ve çirkindir" diye ekledi.

BİR WEB SEMİNERİ DÜZENLENECEK

Büyükelçi Syrus Qazi, Türkiye'nin Cammu ve Keşmir anlaşmazlığı üzerindeki prensipli konumu ve devamlı desteği için şükranlarını ifade etti. Buna hükümetin, Türk parlamentosunun ve Türkiye halkınınkiler de dâhildir. IIOJK'de devam eden insan hakları ihlalleri üzerine bir fotoğraf sergisi de ayrıca olay sırasında düzenlendi. Türkiye'nin önde gelen düşünce kuruluşu Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) akşam ayrıca bir web semineri düzenleyecektir.