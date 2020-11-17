TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ
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TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

17.11.2020 09:30 | Son Güncelleme: 17.11.2020 09:35
TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

-------------------------------------------------------17/11 10: 00 Kısa vadeli dış borç istatistikleri17/11 10: 00 Yapı izin istatistikleri17/11 14: 30 Konut fiyat endeksi18/11 10: 00 Yurt dışı portföy yatırım istatistikleri18/11 10: 00 Uluslararası yatırım pozisyonu19/11 14: 00 TCMB politika.

TÜRKİYE

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17/11     10: 00     Kısa vadeli dış borç istatistikleri17/11     10: 00     Yapı izin istatistikleri17/11     14: 30     Konut fiyat endeksi

18/11     10: 00     Yurt dışı portföy yatırım istatistikleri18/11     10: 00     Uluslararası yatırım pozisyonu19/11     14: 00     TCMB politika faizi20/11     10: 00     Tüketici güven endeksi20/11     17: 30     Merkezi yönetim borç stoku23/11     11: 00     Giriş çıkış yapanlar24/11     10: 00     Kapasite kullanım oranı24/11     10: 00     Reel kesim güven endeksi27/11     10: 00     Ekonomik güven endeksi30/11     10: 00     GSYH30/11     10: 00     Dış ticaret dengesi-----------------------------------------------------------    DÜNYA     TSİ-----------------------------------------------------------17/11     17: 15     ABD sanayi üretimi 17/11     17: 15     ABD kapasite kullanımı 18/11     10: 00     İngiltere TÜFE  18/11     13: 00     Euro bölgesi TÜFE nihai 18/11     16: 30     ABD yeni konut inşaatları 18/11     16: 30     ABD inşaat ruhsatları 19/11     16: 30     ABD işsizlik maaş başvuruları19/11     16: 30     ABD Philadelphia Fed endeksi 19/11     18: 00     ABD ikinci el konut satışları  20/11     10: 00     İngiltere perakende satışlar  23/11     11: 30     Almanya imalat PMI23/11     11: 30     Almanya hizmetler PMI23/11     12: 00     Euro bölgesi imalat PMI23/11     12: 00     Euro bölgesi hizmetler PMI23/11     17: 45     ABD Markit imalat PMI 23/11     17: 45     ABD Markit hizmetler PMI24/11     10: 00     Almanya GSYH 24/11     12: 00     Almanya Ifo endeksi 24/11     18: 00     ABD tüketici güven endeksi25/11     16: 30     ABD kişisel gelirler25/11     16: 30     ABD kişisel harcamalar 25/11     16: 30     ABD çekirdek PCE  25/11     16: 30     ABD dayanıklı mal siparişleri25/11     16: 30     ABD GSYH  25/11     16: 30     ABD çekirdek GSYH25/11     16: 30     ABD işsizlik maaş başvuruları25/11     18: 00     ABD Mich. tüketici güven endeksi 25/11     18: 00     ABD yeni konut satışları30/11     16: 00     Almanya TÜFE 30/11     17: 45     ABD Chicago PMI   

30/11     18: 00     ABD bekleyen konut satışları


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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