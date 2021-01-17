Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 156 bin 792 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 7 bin 550 kişinin testi pozitif çıktı, 168 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 156 bin 792 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 7 bin 550 kişinin testi pozitif çıktı, 168 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 156 bin 792 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 550 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 168 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 902 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 8 bin 5 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 254 bin 52'ye yükseldi.

Test sayısı 27 milyon 223 bin 445'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 380 bin 665, vefat sayısı 23 bin 832, ağır hasta sayısı 2 bin 265 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,5, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kovid-19 aşısı yaptırdı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Şehir Hastanesinde CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Tedbir amacıyla 15 dakika beklemesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Oktay, "İnşallah nisana doğru kendi aşılarımız da çıkacak. Ondan sonra önümüz tamamen açılacaktır. Tüm vatandaşlarımıza çok rahatlıkla gelip aşılarını yaptırmalarını tavsiye ediyorum." dedi.

Bakan Koca, aşı uygulamalarıyla ilgili pratik bilgileri paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı uygulamalarının nasıl yapılacağına ilişkin pratik bilgilerin yer aldığı videoyu paylaştı. Buna göre, vatandaşlar Kovid-19 aşısına ilişkin durumunu e-Nabız hesabından veya 2023'e kısa mesaj göndererek öğrenebilecek.

Aşı olacak grup arasında yer alan kişiler randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendirilecek, vatandaş, tarihi geldiğinde randevu aldığı sağlık kuruluşuna gidecek. Aşıyı uygulayan sağlık personeli, vatandaşın 2. doz randevusunu da oluşturacak, bu randevunun bilgileri de kısa mesajla iletilecek.

Kovid-19 aşısı yaptıran sağlık çalışanı sayısı 650 bini geçti

Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre, 14 Ocak Perşembe ülke genelinde başlatılan aşılamaya devam ediliyor. Bu kapsamda öncelikle sağlık çalışanları aşılanıyor.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında başlatılan aşı uygulamasının üçüncü gününde, 650 binden fazla sağlık çalışanına CoronaVac aşısının ilk dozu yapıldı.

Ankara Şehir Hastanesi Başhekimi Surel, aşılama sürecinde de tedbirlere uyulması uyarısında bulundu

Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Op. Dr. Aziz Ahmet Surel, yeni tip koronavirüsle mücadelede en hızlı şekilde başarıya ulaşılması için aşılamayla beraber tedbirlerin elden bırakılmaması, maske, mesafe ve temizlik kurallarına sıkıca uyulması gerektiğini bildirdi.

Başkentte sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü sakin geçti

Ülke genelinde dün saat 21.00'de başlayıp 18 Ocak Pazartesi 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlamasıyla başkentin işlek yerlerinden 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı başta olmak üzere cadde, meydan, sokaklar ile tarihi alanlar sessizliğe büründü.

Güvenlik güçleri, kısıtlama kapsamında ana caddeler başta olmak üzere tüm noktalarda denetim yaptı, sürücülerin izin belgelerini kontrol etti.

Başkentte vatandaşların kısıtlamaya uyduğu gözlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü