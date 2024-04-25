Beko Yetkili Satıcılar ve Yetkili Servisler Bölgesel Toplantıları Bursa'da düzenlendi

Beko Yetkili Satıcılar ve Yetkili Servisler Bölgesel Toplantıları'nın ikincisi Marmara ve Batı Karadeniz bölgelerindeki 15 ilden yetkili satıcıların katılımıyla Bursa'da düzenlendi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 330 yetkili satıcının katıldığı toplantılarda şirketin sürdürülebilirlik ve yenilenebilir enerji dönüşümü vizyonu paylaşıldı.

Dünyada ve Türkiye'de sektörün durumu, 2024 hedefleri ve yeni ürün ve teknolojiler ile ilgili sunumların yapıldığı oturumlarda, Arçelik ve Beko markalarının kıdemli direktör ve yöneticilerinin katılımıyla çeşitli paneller gerçekleştirildi.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, Arçelik'in "Enerjiniz İyi Olsun" diyerek başlattığı Yenilenebilir Enerji Dönüşümü Atılımı'nın 2024'te de şirketin odak noktalarından biri olacağını belirtti.

"Bölgedeki yetkili satıcılarımızın çatılarını güneş panelleriyle yeniliyoruz"

Dinçer, bölgesel toplantılarının ikincisi için ülkenin sanayi kenti ve üretim merkezlerinden Bursa'yı seçtiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Özellikle Bursa, Kocaeli ve Sakarya hem iklimi hem de gelişmiş sanayi bölgeleri ve geniş KOBİ ağlarıyla güneş enerjisi sistemleri için önemli potansiyel taşıyor. 2023'te üretimine başladığımız yenilenebilir enerjiye yönelik ürün ve hizmetlerimizi 2024'te daha da yaygınlaştırma hedefimiz doğrultusunda Bursa ve çevresi bizim için önemli bir nokta olarak öne çıkıyor. Bu bölgedeki yetkili satıcılarımızın çatılarını güneş panelleriyle yeniliyoruz ve mağaza önlerine araç şarj istasyonları yerleştiriyoruz. Bu bölgede yenilenebilir enerji kullanımını yaygınlaştırmayı hedefliyoruz."

Dinçer, Bursa'nın, ihracatta İstanbul ve Kocaeli'nin ardından 3'üncü sırada yer aldığını bildirdi.

Metal, gıda, tekstil, mobilya sektörlerinin yanı sıra özellikle otomotiv sanayisiyle öne çıkan Bursa'nın, Türkiye'nin üretim hacmi ve ekonomisine önemli katkılarda bulunduğuna işaret eden Dinçer, "Yetkili satıcılarımız aracılığıyla en iyi teknoloji ve en uygun koşullarla elektrikli araç şarj cihazı çözümlerimizi müşterilerimizle buluşturarak bu bölgede önemli bir değer yaratmayı amaçlıyoruz. Kentsel dönüşüm çerçevesinde birçok yeni konut projesinin devam ettiği Bursa ve çevresi, özellikle ankastre, beyaz eşya ve ısıtma-soğutma sistemleri ürün gruplarındaki satış hacmi ile de öne çıkıyor." değerlendirmelerinde bulundu.

11 ilin etkilendiği deprem felaketi sonrasında tüm yetkili satıcılarıyla bir aile gibi hareket ettiklerini vurgulayan Dinçer, depremin yaralarını sarmak için süregelen bir dayanışma örneği sergilediklerini de ifade etti.