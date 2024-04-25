Samsun Alaçamspor Bocce Takımı Türkiye Şampiyonu

Samsun Alaçamspor Bocce Takımı bocce petank küçükler, yıldızlar ve gençlerde Türkiye şampiyonu oldu.

20-24 Nisan Tarihleri arasında Antalya Kemer'de yapılan Bocce Petank Türkiye Şampiyonası'na Türkiye'nin dört bir yanından yaklaşık 600 sporcu katıldı. Küçükler, yıldızlar ve gençler olmak üzere 3 dalda Türkiye şampiyonu olan Alaçamspor, şampiyonaya damga vurdu.

Beden eğitimi öğretmeni ve Bocce Milli Takım Antrenörü Gökhan Bozdemir, "Aylarca süren yoğun bir antrenman programı ile Petank Türkiye Şampiyonası'na hazırlandık. Emeğimizin karşılığını almak çok güzel bir duygu. Sporcularımızdan 14'ü milli takım seçmelerine çağrılacak. Bu sene Avrupa ve dünya şampiyonalarında ülkemizi temsil etmek en büyük arzumuzdur. 17 milli sporcumuz üniversitede okumaktır. Bize destek olan herkese şahsım ve sporcularım adına çok teşekkür ediyorum" dedi - SAMSUN