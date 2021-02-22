Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Neziroğlu, Sudan'ın Maliye ve Ekonomi Planlama Bakanı İbrahim ile görüştü
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Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Neziroğlu, Sudan'ın Maliye ve Ekonomi Planlama Bakanı İbrahim ile görüştü

22.02.2021 23:21 | Son Güncelleme: 22.02.2021 23:24
Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Neziroğlu, Sudan'ın Maliye ve Ekonomi Planlama Bakanı İbrahim ile görüştü

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Sudan'da geçiş döneminin ikinci hükümetinin Maliye ve Ekonomi Planlama Bakanı Cibril İbrahim ile bir araya geldi.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Sudan'da geçiş döneminin ikinci hükümetinin Maliye ve Ekonomi Planlama Bakanı Cibril İbrahim ile bir araya geldi.

Büyükelçi Neziroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakan İbrahim ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

İbrahim'in Türkiye ile ilişkileri geliştirme noktasında oldukça istekli olduğunu belirten Neziroğlu, "Karşılıklı ziyaretlerin yeniden başlamasını ümit ediyoruz. Karma ekonomik komisyon toplantısını da inşallah bu yıl içinde yapmayı planlıyoruz." dedi.

Neziroğlu, Türkiye'nin geçmişte benzer sıkıntılar yaşadığını ancak bugün dünyanın sayılı ekonomilerinden biri haline geldiğini Sudanlı Bakana söylediğini aktararak, "Türkiye'nin ekonomik tecrübesini paylaşma konusunda güçlü bir irademiz ve kapasitemizin olduğunu da ilettim." ifadesini kullandı.

Büyükelçi, "Aynı zamanda Adalet ve Eşitlik Hareketi lideri olan İbrahim, Türk özel sektörünü Sudan'a daha fazla yatırım yapmaya çağırdı. Türkiye'deki iş insanlarımıza yeni hükümetle birlikte Sudan'ı daha yakından takip etmelerini öneriyoruz." diye konuştu.

Sudan ekonomisi

Ülke ekonomisi, 20 yılı aşkındır süren ABD yaptırımları, kötü yönetim ve iç savaş nedeniyle büyük zarar gördü.

Ekonomik açıdan tarihinin en zor günlerini yaşayan Sudan'da hükümet, ay başından bu yana hayat pahalılığı nedeniyle birçok eyalete yayılan gösteriler yüzünden "acil durum" ilan ederek, sokağa çıkma yasağı getirmişti.

Sudan Merkezi İstatistik Kurumu, 15 Şubat'ta, ocakta enflasyonun bir önceki aya göre yüzde 35 yükseldiğini ve yıllık enflasyonun yüzde 304,33'e yükseldiğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

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