Türkiye'nin Doğalgaz İthalatı Mart Ayında Yüzde 7 Geriledi

Türkiye'nin doğalgaz ithalatı, Mart ayında bir önceki senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 7 oranında gerileyerek 4 milyar 725 milyon metreküp seviyesine indi.

Türkiye'nin doğalgaz ithalatı, 2018 Mart ayında 2017 Mart ayına göre yüzde 7 oranında gerileyerek 4 milyar 725 milyon metreküp seviyesine düştü. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'nın elde ettiği "2018 Mart Ayı Doğalgaz Sektör Raporu" verileri kapsamında, 2017 Mart ayında 5 milyar 81 milyon metreküp doğalgaz ithal alınırken, 2018 Mart ayında ithalat yüzde 7 düşüşle 4 milyar 725 milyon metreküpe geriledi.

Toplam ithalatın 3 milyar 779 milyon metreküplük bölümü boru hatları aracılığıyla, 946 milyon metreküplük bölümü ise sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tesisleri aracılığıyla yapıldı. 2018 Mart ayında en çok doğalgaz ithal alınan ülke 2 milyar 448 milyon metreküplük ithalatla Rusya olarak belirlendi. En çok doğalgaz ithal alınan ülkelerde Rusya'yı, 739 milyon metreküplük ithalatla İran, 591 milyon metreküplük ithalatla Azerbaycan takip etti.

Doğalgaz tüketimi, Mart ayında bir önceki senenin aynı ayına göre yüzde 6 oranında gerileyerek 4 milyar 843 milyon metreküp seviyesine indi. Aynı süreçte en çok doğalgaz tüketiminin konutlarda yapıldığı belirlendi. Mart ayında konutlardaki tüketim yüzde 1.4 gerileyerek 1 milyar 853 milyon metreküpe düştü. Doğalgaz tüketiminde, konutları 1 milyar 286 milyon metreküplük tüketimle elektrik üretim sektörü ve 1 milyar 66 milyon metreküplük tüketimle sanayi sektörü takip etti.