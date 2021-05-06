Son dakika haberi | Türkiye'nin 3. büyük limanı Filyos'un güvenliği jandarmaya emanet
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Son dakika haberi | Türkiye'nin 3. büyük limanı Filyos'un güvenliği jandarmaya emanet

İhlas Haber Ajansı / ONUR ALTINDAĞ - Haberler | Güncel

Son dakika genel haberi... Türkiye'nin 3. büyük limanı Filyos'un güvenliği jandarmaya emanet Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 25 milyon ton kapasitesiyle Türkiye'nin 3. büyük limanı olma özelliğini taşıyan Filyos Limanı'nın güvenliği jandarmaya emanet.

Türkiye'nin 3. büyük limanı Filyos'un güvenliği jandarmaya emanet

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 25 milyon ton kapasitesiyle Türkiye'nin 3. büyük limanı olma özelliğini taşıyan Filyos Limanı'nın güvenliği jandarmaya emanet. Karadeniz'in doğalgazının karaya çıkartılacağı limanda jandarma ekipleri hem yaya hem de zırhlı araçlarla bölgenin güvenliğini sağlıyor.

Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamid döneminden itibaren hayata geçirilmesi planlanan Filyos Projesi kapsamında 25 milyon ton kapasiteli Filyos Liman Projesi'nde sona yaklaşıldı. Karadeniz'in en nitelikli ve Türkiye'nin 3. büyük limanı olma özelliğini taşıyan Filyos Limanı, kuzey-güney aksını da birbirine bağlamış olacak. 25 milyon ton kapasitesi ile Anadolu'nun Karadeniz'e açılacak olan kapısı olan Filyos Limanı'nın güvenliğini ise jandarma sağlıyor.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı oluşturulan Asayiş Karakol Komutanlığı'na bağlı ekipler bölge yaya ve zırhlı araçlarla devriye görevini sürdürüyor. Yakın süreçte Türkiye'nin ilk yerli ve milli sondaj gemisi Fatih ile Kanuni'yi ağırlayan liman, Karadeniz doğalgazı için de önemli lojistik üs olma özelliği taşıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Tuna-1 bölgesinde tespit edilen 405 milyar metreküp doğalgaz rezervinin açıklanmasının ardından gazın karaya çıkartılacağı liman olan Filyos Limanı; orta kuşak koridor için de büyük önem taşıyor.

İl Jandarma Komutanlığı envanterinde faaliyetini sürdüren bomba arama köpeği "Şila" da limanda bomba araması tatbikatı gerçekleştirdi. Hem yaya hem de araçlarla bölgede devriye görevlerini yerine getiren jandarma ekipleri, Türkiye'nin 3. büyük limanı Filyos'ta adeta kuş uçurtmuyor. Jandarmanın bölgedeki faaliyetleri drone ile havadan da görüntülendi. Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisini de ağırlayan limanda çalışmalar aralıksız sürüyor.

Son dakika haberi | Türkiye'nin 3. büyük limanı Filyos'un güvenliği jandarmaya emanet
Son dakika haberi | Türkiye'nin 3. büyük limanı Filyos'un güvenliği jandarmaya emanet
Son dakika haberi | Türkiye'nin 3. büyük limanı Filyos'un güvenliği jandarmaya emanet
Son dakika haberi | Türkiye'nin 3. büyük limanı Filyos'un güvenliği jandarmaya emanet
Son dakika haberi | Türkiye'nin 3. büyük limanı Filyos'un güvenliği jandarmaya emanet
Son dakika haberi | Türkiye'nin 3. büyük limanı Filyos'un güvenliği jandarmaya emanet
Son dakika haberi | Türkiye'nin 3. büyük limanı Filyos'un güvenliği jandarmaya emanet
Son dakika haberi | Türkiye'nin 3. büyük limanı Filyos'un güvenliği jandarmaya emanet
Son dakika haberi | Türkiye'nin 3. büyük limanı Filyos'un güvenliği jandarmaya emanet
Son dakika haberi | Türkiye'nin 3. büyük limanı Filyos'un güvenliği jandarmaya emanet
Son dakika haberi | Türkiye'nin 3. büyük limanı Filyos'un güvenliği jandarmaya emanet
Son dakika haberi | Türkiye'nin 3. büyük limanı Filyos'un güvenliği jandarmaya emanet

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ALTINDAĞ

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