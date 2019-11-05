Türkiye-Litvanya maçının biletleri satışa çıktı
FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri E Grubu'nda A Milli Takım'ın Litvanya'yı konuk edeceği maçın biletleri satışa çıktı.
FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri E Grubu'nda A Milli Takım'ın Litvanya'yı konuk edeceği maçın biletleri satışa çıktı.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmanın biletlerinin 5 ve 10 liradan satışa sunulduğu duyuruldu.
Türkiye-Litvanya karşılaşması 17 Kasım Pazar günü saat 17.30'da başlayacak.