Türkiye-Litvanya maçının biletleri satışa çıktı

FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri E Grubu'nda A Milli Takım'ın Litvanya'yı konuk edeceği maçın biletleri satışa çıktı.

05.11.2019 15:22
Türkiye-Litvanya maçının biletleri satışa çıktı

FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri E Grubu'nda A Milli Takım'ın Litvanya'yı konuk edeceği maçın biletleri satışa çıktı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmanın biletlerinin 5 ve 10 liradan satışa sunulduğu duyuruldu.

Türkiye-Litvanya karşılaşması 17 Kasım Pazar günü saat 17.30'da başlayacak.

Kaynak: AA
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