Başbakan Binali Yıldırım, "Esnafların bilgisayar üzerinden dükkanları tanıtılacak. Efendim ne var? Bilmem ne şarküteri, yahut tuhafiye, hırdavatçı, berber... Ne hizmetler veriyorsun, ne ürünler satıyorsun, özellikleri orada yazacak. Uzaktan alışveriş yapılabilecek." dedi.

Yıldırım, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nda (TESK) düzenlenen Türkiye Esnaf Buluşması'nda yaptığı konuşmada, esnafa sicil affı getirdiklerini belirtti.

15 yıl önce kredi alabilen esnaf sayısı 63 binken, bugün bu sayının 447 bin 854'e yükseldiğini bildiren Yıldırım, esnafın ham madde, döner sermaye ihtiyacını karşılamak için kullanacağı kredi sınırını 200 bin liraya, yeni araç alımındaki kredi limitini 500 bin liraya çıkardıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı istihdam seferberliğinde ikinci merhaleye geçildiğini anlatan Başbakan Yıldırım, "Esnafa bir müjde verildi. Neydi o müjde? Bu kapsamda, 1-3 çalışanı olan küçük esnaf, mevcut çalışan sayısına ek bir istihdam sağladığında yani çalışan sayısını artırdığında 18-25 yaş gruplarındaki gençlerimizin ücret, sosyal güvenlik primleri ve vergilerini, bir ay siz ödeyeceksiniz, bir ay biz ödeyeceğiz. Yani bir senden, bir benden. Gençleri alacağız, 18-25. Gençlerimize daha çok iş ve istihdam sağlayacağız." ifadesini kullandı.

Esnaf ve sanatkarlara, PTT hizmetlerinde de indirim ve kolaylık getirdiklerini vurgulayan Yıldırım, bunun yanı sıra esnafa verilen "esnaf kart"ın birçok kolaylığının olacağını kaydetti.

Yıldırım, 2,5 milyon esnafı kapsayacak şekilde "e-PTT AVM Platformu" kurduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu ne demek? Yani sizin esnafların bilgisayar üzerinden dükkanları tanıtılacak. Efendim ne var? Bilmem ne şarküteri, yahut tuhafiye, hırdavatçı, berber... Ne hizmetler veriyorsun, ne ürünler satıyorsun, özellikleri orada yazacak. Uzaktan alışveriş yapılabilecek. Dünyadan icabında birisi efendim bir çeyizlik bir şey hazırlıyor, lüle taşından bilmem ne yapıyor. Orada İngilizce-Türkçe olacak, direkt siparişini verip alacak. 'Bunlar ne biçim iş, böyle şey olur mu?' demeyin. Dünya artık buna gidiyor. Kimse kimseyi görmeden alışverişini yapıyor, sen sağ, ben selamet. Ne satanı tanıyorsun, ne alanı tanıyorsun ama satış oluyor, para geliyor, mal gidiyor, işler yürüyor. Dünya bu tarafa gidiyor artık."

"Artık değişim yakalanmalı"

"Bakıyorsunuz satan Amerika'da, üreten Türkiye'de, teslimat yapılıyor Balkanlar'da. Yani artık dünya küçüldü, küresel köy haline geldi. Lojistik başka yerde, satıcı başka yerde, alıcı başka yerde." diyen Yıldırım, e-ticaret denilen sistemin tıkır tıkır çalıştığını bildirdi.

Başbakan Binali Yıldırım, artık değişimin yakalanması gerektiğine işaret ederek, şunları söyledi:

"Yani babadan, dededen kalan usüllerle devam edersek, değişimi ıskalarsak... Sonra 'Biz iş yapamıyoruz'. Niye yapamıyorsun? Millet ne bekliyor? Şimdi gençler, bilgisayar, cep telefonu elinde, bakıyor, 'şunu alayım, bunu alayım', yazıyor, çiziyor, paket akşam eve geliyor. Bu platformlara mutlaka sizlerin de dahil olması lazım. Bankacılık ve sigortacılık alanlarında çalışmalarınızı kolaylaştıracağız. Pazarlama destekleriyle, markalaşma işini geliştireceğiz. Ahilik kültürünü yurt dışında tanıtmak için, Ahilik Haftası'nı yurt dışına da taşıyacağız. Orada Ahilik kutlamaları yapacağız."

Bütün bunların oda, birlik, federasyon başkanları ile ilgili bakanların sürekli dinamik bir şekilde iletişim kurmasıyla olacağını vurgulayan Yıldırım, "Bu kadar yaptık, daha ne istiyorsunuz, sesinizi çıkarmayın diyecek halimiz yok. Ülkenin değişen, gelişen şartlarına göre ne tedbir alınması gerekiyorsa onu alacağız." dedi.

"Esnafın önünü açacağız"

Emniyet, adalet, sağlık ve eğitim alanlarına yoğunlaşacaklarına işaret eden Başbakan Yıldırım, "Esasında ikiye düşüyor bu yavaş yavaş. Emniyet, adalet. Sağlıkta, eğitimde de yavaş yavaş özel sektör girmeye başladı. Özel hastaneler, okullar var. Dolayısıyla bu alanlar da millete açıldı. Şimdi nedir dışarıya vermeyeceğimiz iş? Adalet ve emniyettir. Devlet bunlara yoğunlaşacak, en iyi şekilde sağlayacak. Yoksa işte efendim dükkan aç, onu sat, bunu yap, bilmem ne bu süfli işi, bizim işimiz değil. Yani bizim için süfli iş, sizin için asli iş. Niye? Devlet ticaret yapamaz. Niye yapamaz? Devletin sahip olduğu bir işin ya sahibi yoktur ya da sahibi çoktur. İşler kötü gidince sahip bulamazsın, işler iyi gidince herkes kafayı uzatır. Onun için bu sürekli, sürdürülebilir bir şey değil." diye konuştu.

Hükümet olarak esnafın önünü açacaklarını, onların önündeki engelleri kaldıracaklarını, ticaretin esasının para kazanmak olduğunu hatırlatan Başbakan Yıldırım, "Ticaretin erbabı esnaftır, sanatkardır, sizin üyelerinizdir. Onun için hiç endişe etmeyin, bu konularda gerekli hassasiyeti göstereceğiz." değerlendirmesini yaptı.

(Sürecek)