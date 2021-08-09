Türkiye Disleksi Erken Tanı ve Eğitim Vakfı, Anne Meclis Derneği ve Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı
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Türkiye Disleksi Erken Tanı ve Eğitim Vakfı, Anne Meclis Derneği ve Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Türkiye Disleksi Erken Tanı ve Eğitim Vakfı, Anne Meclis Derneği ve Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı
Habermetre - Haberler | Toplum

Yalova Valiliği himayesinde, Türkiye Disleksi Erken Tanı ve Eğitim Vakfı, Anne Meclis Derneği ve Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında;

Yalova Valiliği himayesinde, Türkiye Disleksi Erken Tanı ve Eğitim Vakfı, Anne Meclis Derneği ve Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında; 4-10 yaş arasındaki çocuklar üzerinde öğrenme güçlüğü taraması yapılması ve bu kapsama giren öğrencilerin velilerinin bilgilendirilmesi öğrenme güçlüğü konusunda farkındalık yaratmak adına kurumlarda görev alan eğitimcilerin ve psikologların program dahiline alınarak bilgilendirilmesi, konularında iş birliği ve koordinasyon protokolü imzalandı. Valilik Makamında gerçekleştirilen imza törenine; Valimiz Muammer EROL, Türkiye Disleksi Erken Tanı Eğitim Vakfı Başkanı Elif YAVUZ, Anne Meclis Derneği Başkanı Oya KALENDER ve Yalova İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Abdülaziz YENİYOL katıldı. Protokol; Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde eğitim verecek olan eğitmenler aracılığıyla yaygınlaştırılması, iş birliği protokolü bünyesinde yapılacak olan tarama ve çalışmalar sonucunda ortaya çıkacak ürün bilgi ve belge ve dokümanların paylaşılması konularında iş birliği ve koordinasyon sağlamaktadır.

Kaynak: Habermetre

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Türkiye Disleksi Erken Tanı ve Eğitim Vakfı, Anne Meclis Derneği ve Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı - Haberler
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