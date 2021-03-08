Türkiye'den Ekvator Ginesi'ne patlama taziyesi

Dışişleri Bakanlığı, Ekvator Ginesi'nin Bata kentinde bulunan bir askeri üssün mühimmat deposunda patlamalarda yaşanan can kaybı nedeniyle taziyelerini iletti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Ekvator Ginesi'nin Bata kentinde bulunan bir askeri üssün mühimmat deposunda 7 Mart 2021 tarihinde meydana gelen patlamalarda 20 kişinin hayatını kaybettiği ve yüzlerce kişinin yaralandığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir.

Bu elim olay nedeniyle dost Ekvator Ginesi halkı ve Hükümetine taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz."

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı