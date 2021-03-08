Türkiye'den Ekvator Ginesi'ne patlama taziyesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Türkiye'den Ekvator Ginesi'ne patlama taziyesi

08.03.2021 09:10 | Son Güncelleme: 08.03.2021 09:21
Türkiye'den Ekvator Ginesi'ne patlama taziyesi

Dışişleri Bakanlığı, Ekvator Ginesi'nin Bata kentinde bulunan bir askeri üssün mühimmat deposunda patlamalarda yaşanan can kaybı nedeniyle taziyelerini iletti.

Dışişleri Bakanlığı, Ekvator Ginesi'nin Bata kentinde bulunan bir askeri üssün mühimmat deposunda patlamalarda yaşanan can kaybı nedeniyle taziyelerini iletti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Ekvator Ginesi'nin Bata kentinde bulunan bir askeri üssün mühimmat deposunda 7 Mart 2021 tarihinde meydana gelen patlamalarda 20 kişinin hayatını kaybettiği ve yüzlerce kişinin yaralandığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir.

Bu elim olay nedeniyle dost Ekvator Ginesi halkı ve Hükümetine taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz."

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Muharrem İnce Mustafa Şentop Fahrettin Koca Fahrettin Altun
Magazin Cansu Dere Hande Soral Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Mustafa Er Fatih Terim Ali Şansalan Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türkiye'den Ekvator Ginesi'ne patlama taziyesi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 09:21:35. #1.16#
title