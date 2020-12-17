Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

17.12.2020 17:57 | Son Güncelleme: 17.12.2020 18:00
Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, AA'nın

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Gözgeç, haber kategorisinden Bestami Bodruk'un çektiği "Diyarbakır anneleri" fotoğrafını seçti.

Yaşam kategorisinde Mehmet Kumcağız'ın "Sınıfın yeni öğrencisi 'Fındık' " fotoğrafını beğenen Eyüp Gözgeç, spor kategorisinde ise Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" fotoğrafı için oy kullandı.

Gözgeç, fotoğrafları çok beğendiğini belirterek, emeği geçenleri tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Meral Danış Beştaş Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Gülben Ergen Defne Samyeli Birkan Sokullu Mustafa Üstündağ
Spor Erol Bulut Fatih Terim Pierre Webo Rıza Çalımbay Kylian Mbappe
Tüm Haberler Kumluca İngiltere Fenerbahçe Merkez Bankası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 18:03:09. #1.14#
title