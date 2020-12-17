Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Gözgeç, haber kategorisinden Bestami Bodruk'un çektiği "Diyarbakır anneleri" fotoğrafını seçti.
Yaşam kategorisinde Mehmet Kumcağız'ın "Sınıfın yeni öğrencisi 'Fındık' " fotoğrafını beğenen Eyüp Gözgeç, spor kategorisinde ise Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" fotoğrafı için oy kullandı.
Gözgeç, fotoğrafları çok beğendiğini belirterek, emeği geçenleri tebrik etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki