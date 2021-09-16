Son dakika haberi | Türk jetleri NATO'nun 'hava polisliği' görevi sonrasında yurda döndü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Türk jetleri NATO'nun 'hava polisliği' görevi sonrasında yurda döndü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Türk jetleri NATO'nun 'hava polisliği' görevi sonrasında yurda döndü

Son dakika haberine göre Türk jetleri, NATO'nun 'hava polisliği' görevi sonrası yurda döndüTÜRK jetleri, Polonya'da NATO'nun 'hava polisliği' görevinde 30'a yakın sorti gerçekleştirdi.

Türk jetleri, NATO'nun 'hava polisliği' görevi sonrası yurda döndü

TÜRK jetleri, Polonya'da NATO'nun 'hava polisliği' görevinde 30'a yakın sorti gerçekleştirdi. Litvanya'da 2006'daki 'Baltık Hava Polisliği' görevinden 15 yıl sonra ikinci kez NATO kapsamında hava polisliği görevini yapan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait unsurlar, 15 Eylül'de 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı'na döndü.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği kapsamında Türk Hava Kuvvetleri'ne ait dört F-16 uçağı ve görevli personel, 6 Temmuz-15 Eylül'de Polonya'nın Malbork Hava Üssü'nde görev yaptı. Türk jetleri, 2 ay 9 gün süren görev boyunca her biri yaklaşık 1-1,5 saat süren 30'a yakın sorti gerçekleştirdi. Görev süresince F-16'lar alarm reaksiyon görevlerinin yanı sıra Polonya ve NATO ile müşterek eğitimler de yaptı, uçuşlar dışında 24 saat göreve hazır bekledi. Türk jetlerinin, Baltık ülkeleri hava sahasının emniyeti için görevlendirilen İspanya ve İtalya ile NATO hava sahasının korunmasına ilave olarak NATO'nun barışın devamını sağlamaya katkı, caydırıcılık ve birlikte görev yapabilme kabiliyet ve misyonuna da katkı sağladığı bildirildi.Litvanya'da 2006'da gerçekleştirilen 'Baltık Hava Polisliği' görevinden 15 yıl sonra ikinci kez NATO kapsamında hava polisliği görevini yapan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait unsurlar, 15 Eylül'de 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı'na döndü. Bakanlık kaynakları, hava polisliği görevini NATO'nun barış dönemi görevlerinden biri olarak tanımlarken, Türkiye'nin de ittifakın hava sahasını Baltık bölgesinde de korumak amacıyla kolektif savunma prensibi doğrultusunda yapılan bu göreve katkıda bulunduğunu aktardı. Kaynaklar, söz konusu görevi ittifak içindeki dayanışmanın, birlik beraberlik ve ittifak değerlerinin somut göstergesi olarak nitelendirerek, Türkiye'nin ittifakta üzerine düşen sorumlulukları bir kez daha yerine getirdiğini kaydetti.

Son dakika haberi | Türk jetleri NATO'nun 'hava polisliği' görevi sonrasında yurda döndü

Son dakika haberi | Türk jetleri NATO'nun 'hava polisliği' görevi sonrasında yurda döndü

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Bursa '2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti' seçildi

Bursa "2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti" seçildi

 Milli Eğitim Şurası, 7 yıl sonra ilk kez toplanıyor! Gündemde 3 önemli konu var

Milli Eğitim Şurası, 7 yıl sonra ilk kez toplanıyor! Gündemde 3 önemli konu var
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Demet Akalın Adil Karaismailoğlu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Demet Akalın Göksel Gülşen Eser Yenenler
Spor Mesut Özil Cristiano Rıza Çalımbay Halis Özkahya Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Vladimir Putin Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberi | Türk jetleri NATO'nun 'hava polisliği' görevi sonrasında yurda döndü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 13:07:04. #1.11#