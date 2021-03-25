Türk fotoğrafçı Demirörs'e, 2020 Dünya Doğa Fotoğrafçılığı Ödülleri'nde gümüş madalya

İsveç'te yaşayan Türk kökenli Mustafa Demirörs, 2020 Dünya Doğa Fotoğrafçılığı Ödülleri'nin "Dünya Gezegeninin Manzaraları ve Ortamları" kategorisinde ikincilik olarak, gümüş madalya kazandı.

İsveç'te yaşayan Türk kökenli Mustafa Demirörs, 2020 Dünya Doğa Fotoğrafçılığı Ödülleri'nin "Dünya Gezegeninin Manzaraları ve Ortamları" kategorisinde ikincilik olarak, gümüş madalya kazandı.

Dünya genelinde çok sayıda profesyonel ve amatör doğa fotoğrafçısının katıldığı 2020 Dünya Doğa Fotoğrafçılığı Ödülleri (The World Nature Photography Awards) sahiplerini buldu. Yarışmada ödül alanlar arasında İsveç'te yaşayan Türk kökenli Mustafa Demirörs de yer alıyor. Demirörs tarafından çekilen fotoğraf, "Dünya Gezegeninin Manzaraları ve Ortamları" kategorisinde ikinci seçilerek, gümüş madalyaya layık görüldü.

Demirörs, kendisine ikincilik ödülü kazandıran fotoğrafın öyküsünü anlattı. Kanarya Adaları Özerk Bölgesi'nin 7 adasından en büyüğü Tenerife'de uzun bir çekim günü sonrasında ekipmanlarını arabasının bagajına yerleştirirken bulutları fark ettiğini belirten Deömirörs, "İçimden bir ses 'hayır, bitmedi' diyordu. Hayatım boyunca böyle bulutları ilk defa görüyordum" dedi.

Bulutları fark ettiğinde ekipmanları tekrar çıkarıp bulutların fotoğrafını çektiğini dile getiren Demirörs, "Sonra ekipmanları arabaya koydum. Orada 10 dakika bekledim, otelin yolunu zar zor buldum. Fotoğrafı, Dünya Doğa Fotoğrafçılığı Ödülleri'ne gönderdikten 1ay sonra bir e-posta aldım Fotoğrafım ikincilik kazanmıştı" sözlerini kaydetti.

Demirörs, önce ödül kazandığına inanamadığını ancak daha sonra gümüş madalyayı kazandığı için çok mutlu olduğunu söyledi. - STOCKHOLM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı