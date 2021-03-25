Türk fotoğrafçı Demirörs'e, 2020 Dünya Doğa Fotoğrafçılığı Ödülleri'nde gümüş madalya
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Türk fotoğrafçı Demirörs'e, 2020 Dünya Doğa Fotoğrafçılığı Ödülleri'nde gümüş madalya

25.03.2021 10:26 | Son Güncelleme: 25.03.2021 10:54
Türk fotoğrafçı Demirörs'e, 2020 Dünya Doğa Fotoğrafçılığı Ödülleri'nde gümüş madalya

İsveç'te yaşayan Türk kökenli Mustafa Demirörs, 2020 Dünya Doğa Fotoğrafçılığı Ödülleri'nin "Dünya Gezegeninin Manzaraları ve Ortamları" kategorisinde ikincilik olarak, gümüş madalya kazandı.

İsveç'te yaşayan Türk kökenli Mustafa Demirörs, 2020 Dünya Doğa Fotoğrafçılığı Ödülleri'nin "Dünya Gezegeninin Manzaraları ve Ortamları" kategorisinde ikincilik olarak, gümüş madalya kazandı.

Dünya genelinde çok sayıda profesyonel ve amatör doğa fotoğrafçısının katıldığı 2020 Dünya Doğa Fotoğrafçılığı Ödülleri (The World Nature Photography Awards) sahiplerini buldu. Yarışmada ödül alanlar arasında İsveç'te yaşayan Türk kökenli Mustafa Demirörs de yer alıyor. Demirörs tarafından çekilen fotoğraf, "Dünya Gezegeninin Manzaraları ve Ortamları" kategorisinde ikinci seçilerek, gümüş madalyaya layık görüldü.

Demirörs, kendisine ikincilik ödülü kazandıran fotoğrafın öyküsünü anlattı. Kanarya Adaları Özerk Bölgesi'nin 7 adasından en büyüğü Tenerife'de uzun bir çekim günü sonrasında ekipmanlarını arabasının bagajına yerleştirirken bulutları fark ettiğini belirten Deömirörs, "İçimden bir ses 'hayır, bitmedi' diyordu. Hayatım boyunca böyle bulutları ilk defa görüyordum" dedi.

Bulutları fark ettiğinde ekipmanları tekrar çıkarıp bulutların fotoğrafını çektiğini dile getiren Demirörs, "Sonra ekipmanları arabaya koydum. Orada 10 dakika bekledim, otelin yolunu zar zor buldum. Fotoğrafı, Dünya Doğa Fotoğrafçılığı Ödülleri'ne gönderdikten 1ay sonra bir e-posta aldım Fotoğrafım ikincilik kazanmıştı" sözlerini kaydetti.

Demirörs, önce ödül kazandığına inanamadığını ancak daha sonra gümüş madalyayı kazandığı için çok mutlu olduğunu söyledi. - STOCKHOLM

Türk fotoğrafçı Demirörs'e, 2020 Dünya Doğa Fotoğrafçılığı Ödülleri'nde gümüş madalya

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Merve Dizdar Birkan Sokullu Mehmet Ali Erbil
Spor Ersun Yanal Deniz Türüç Gökhan Gönül Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türk fotoğrafçı Demirörs'e, 2020 Dünya Doğa Fotoğrafçılığı Ödülleri'nde gümüş madalya - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 11:04:19. #1.16#
title