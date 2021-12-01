KOCAELİ ? TÜBİTAK BAŞKANI HASAN MANDAL, 2. KUTUP ŞENLİĞİ'NE KATILDI- TAMAMI FTP'DE

VAN (DHA) - Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan 2. Kutup Şenliği bugün TÜBİTAK Gebze Yerleşkesinde gerçekleştirildi. Şenliğe TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da katıldı.

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