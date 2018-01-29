Turan: "Bundan Böyle Cumhuriyet Halk Partisi Yok, Cumhuriyet Hakaret Partisi Var"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Cumhurbaşkanımıza hakaret etmeyen CHP'de bir pozisyona gelemiyor. Bu kadar alçalmış, bu kadar sefil hale gelmiş bir ana muhalefet partisi ile karşı karşıyayız" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Biga ilçe teşkilatı toplantısında, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında atmış olduğu tweete sert cevap verdi. Ana muhalefet gibi bir partinin üslup meselesi olduğunu belirten Turan, "CHP artık Cumhurbaşkanımızla var olabiliyor ancak. Partide açıklama yapan herkes, Cumhurbaşkanımıza hakaret etmeden, küfretmeden konuşamıyor. CHP'nin bu tutumu, siyasi kültürümüzü zehirliyor. Cumhurbaşkanımızın eleştirilerine dair edecekleri tek laf olmayınca işi hakarete vardırıyorlar. Altay'ın kurduğu cümleler kabadayı üslubudur. CHP'de yer edinebilmek artık cumhurbaşkanına hakarete endekslenmiş durumda. Cumhurbaşkanımıza hakaret etmeyen CHP'de bir pozisyona gelemiyor. Bu kadar alçalmış, bu kadar sefil hale gelmiş bir ana muhalefet partisi ile karşı karşıyayız. Bu parti bir ana muhalefet partisi gibi davranmıyor. CHP, artık kendisini mahallenin kabadayısı zanneden, mafya babası dilini kullananların yönettiği marjinal bir yapı haline gelmiştir. Bundan böyle Cumhuriyet Halk Partisi yok, Cumhuriyet Hakaret Partisi var. Bundan böyle hak ettikleri cevabı alacaklar" diye konuştu. - ÇANAKKALE