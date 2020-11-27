TÜİK-Ekonomik güven endeksi Kasım'da yüzde 3.5 düştü

Ekonomik güven endeksi Ekim ayındaki 92.8'den, Kasım ayında yüzde 3.5 azalarak 89.5 değerine düştü.

Ekonomik güven endeksi Ekim ayındaki 92.8'den, Kasım ayında yüzde 3.5 azalarak 89.5 değerine düştü.

Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.Bu dönemde;Tüketici güven endeksi yüzde 2.2 azalarak 80.1 değerini, reel kesim güven endeksi yüzde 2.1 azalarak 107.4 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2.8 azalarak 77.5 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 5.7 azalarak 79.0 değerini alırken,perakende ticaret sektörü güven endeksi 95.0 değeri ile aynı düzeyde kaldı.Tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endeks olan ekonomik güven endeksi, mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörleri güven endekslerinin alt endekslerinin ağırlıklandırılarak birleştirilmesinden oluşuyor. (Grafik - Tablo)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı