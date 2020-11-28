TÜGVA ve Birevim, Elazığ'da "icathane atölyesi" kurdu
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TÜGVA ve Birevim, Elazığ'da "icathane atölyesi" kurdu

28.11.2020 11:53 | Son Güncelleme: 28.11.2020 11:53
TÜGVA ve Birevim, Elazığ'da

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve Birevim, "Bir Gelecek" projesi kapsamında TÜGVA Elazığ Temsilciliği bünyesinde "icathane atölyesi" kurdu.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve Birevim, "Bir Gelecek" projesi kapsamında TÜGVA Elazığ Temsilciliği bünyesinde "icathane atölyesi" kurdu.

TÜGVA İl Temsilciliğinde oluşturulan "icathane atölyesi"nde ortaokul ve lise öğrencilerine ücretsiz kodlama, robotik, endüstriyel tasarım, mobil uygulama geliştirme, bilgisayar programı yazma, 3 boyutlu tasarım ve üretim, elektronik devre tasarlama ve robotik sistem tasarlama alanlarında eğitimler verilecek.

Eğitimini başarıyla tamamlayıp sertifikalarını öğrenciler, bir sonraki yıl ulusal ve uluslararası robot yarışmalarına katılım hakkı kazanacak.

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Vali Erkaya Yırık ile Birevim Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Alpay, BEKA Derneği İl Başkanı Emrah Çiftçi, atölyede incelemelerde bulundu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Yırık, burada yaptığı konuşmada, teknolojinin yakından takip edilmesi için faydalı çalışmaların yapılacağına inandığını söyledi. Yırık, proje aracılığıyla Elazığ'da birçok mucidin çıkacağına inandığını dile getirdi.

Alpay ise TÜGVA iş birliğiyle atölyeyi Elazığ'a kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Atölyenin çocukların, gençlerin geleceklerine katkı sunacağını belirten Alpay, şunları belirtti:

"Son dönemde gerek savunma sanayinde gerekse elektrikli araçlarında üretilmesinde büyük bir atılım yapan Türkiye'nin yeni teknolojilere ayak uydurabilen iyi yetişmiş genç beyinlere ihtiyacı var. Kodlama eğitimleri son yıllarda oldukça popüler. Kodlama eğitimleri, teknolojik alt yapının oluşturulması ve geliştirilmesi için gerekli. Öğrenciler bu atölyede analiz yapabilme, algoritma geliştirme, problem çözebilme yetenekleri kazanacak. Öğrenciler, elektronik, mekanik, kablosuz iletişim ve otonom sistemleri ile ilgili becerilerini geliştirecek."

Çalışmaları devam eden atölyeye öğrenci alımlarına başlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk

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