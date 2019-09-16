Trump: iran'ın saldırıyla ilgisi olup olmadığını göreceğiz

16.09.2019 16:44

ABD Başkanı Donald Trump Suudi Arabistan 'a düzenlenen drone saldırısıyla ilgili, "İran'ın parmağı olup olmadığını göreceğiz" açıklaması yaptı.

Başkan Trump, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Trump, "İran'ın gerçekte kendi hava sahalarında olmadığı halde, insansız hava aracını düşürdüğünü söylediğini iyi hatırlayın. Çok büyük bir yalan olduğunu bilerek bu hikayeye sıkı sıkıya bağlı kaldılar. Şimdi Suudi Arabistan'a yapılan saldırıyla ilgileri olmadığını söylüyorlar. Bunu göreceğiz?" diye paylaştı.

Kaynak: DHA