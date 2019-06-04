Trump İngiltere'de: Protestolar nasıl başladı, bugünkü büyük gösterilerde neler bekleniyor?

ABD Başkanı Donald Trump'ın İngiltere'ye düzenlediği resmi zyaret dün protesto gösterileri eşliğinde başladı.

Donald Trump henüz Londra'nın kuzeyindeki Stansted Havalimanı'na iniş yapmadan protestolarla karşılaştı.

Born Eco çevreci ürün sanal pazarının sahibi, 18 aktivist Ollie Namcarrow, Standset Havalimanı yakınlarındaki araziye çim biçme makinesinin yardımıyla 'Hey Trump! İklim değişikliği gerçek' yazdı ve ve uçakların inişi esnasında görülebilecek büyüklükte bir penis resmi çizdi.

Bron Eco'nun Twitter'daki mesajı 3 bin 600 kişi tarafından paylaşıldı, yaklaşık 6 bin kişi tarafından beğenildi.

Trump geçen yıl ülkesini Paris İklim Anlaşması'ndan çekmiş, küresel ısınmayı ise bir 'aldatmaca' olarak tanımlayarak ABD'nin kömür enerjisi sektörünü yeniden canlandırma sözü vermişti.

Trump'ın destek verdiği Johnson'ın 2015'teki sözleri Big Ben'de

Trump'a yönelik bir diğer protesto ise Londra'nın en önemli sembollerinden birisi olan saat kulesi Big Ben'de gerçekleşti.

Eylemciler iktidar partisi Muhafazakarların liderliğine aday olan eski Londra Belediye Başkanı ve Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın 2015'te verdiği bir röportajda Trump için söylediklerini Big Ben'e projektörle yansıttı.

Johnson o röportajında Trump için 'Donald Trump'ın aklını kaçırmış olduğu çok açık… Akıl almaz bir cehalet içerisinde… ABD Başkanlığı görevini üstlenebilecek beceriye sahip değil' diyordu.

Donald Trump, Londra ziyaretine başlamadan kısa bir süre önce The Sun gazetesine verdiği röportajda Muhafazakar Parti liderliğine ve dolayısıyla İngiltere'nin yeni Başbakanı olmaya aday Boris Johnson için "Seçilir mi bilemem ama çok iyi bir kişi, çok yetenekli. Benim hakkımda ve ülkemiz hakkında hep olumlu görüşlere sahip oldu. Boris bu işte çok iyi olurdu" demişti.

Başbakan Theresa May 7 Haziran'da Muhafazakar Parti liderliği görevini bırakacağını açıklamıştı.

May'in görevi bırakmasıyla birlikte parti içerisinde yeni lider seçimi için yarış başlayacak, Muhafazakar Parti'nin yeni lideri de ülkenin yeni başbakanı olacak. May yeni lider seçilene kadar başbakanlık görevini sürdürecek.

Bugün neler olacak?

Binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşmesi beklenen Donald Trump karşıtı gösteriler ise bugün Londra'da düzenleniyor.

Göstericiler TSİ 13.00'da Londra'nın Trafalgar Meydanı'nda toplanarak Parlamento Meydanı'na kadar yürüyecek.

Trump'ın o sıralarda Başbakanlık konutu 10 Downing Street'te Başbakan Theresa May ile bir çalışma yemeğinde görüşüyor olması bekleniyor.

Londra'daki Trump karşıtı gösterilerde ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'in de bir konuşma yapması bekleniyor.

Corbyn, dün akşam Trump onuruna verilen resmi resepsiyonu da boykot etmişti.

İşçi Partisi lideri paylaştığı Twitter mesajında da bugünkü gösterileri "Trump'ın saldırılarına maruz kalanlarla dayanışmayı göstermek adına iyi bir fırsat" sözleriyle tanımladı.

Bugünkü gösterilerde Trump'ın geçen yılki resmi olmayan İngiltere ziyareti düzenlenen protestoların sembolü haline gelen bebek Trump balonu da bir kez daha havalanacak.

Londra'nın yanı sıra Manchester, Birmingham ve Belfast gibi büyük kentlerde de Trump karşıtı eylemlerin düzenlenmesi bekleniyor.

İngiltere Emniyeti, ülke genelinde yaklaşık 10 bin polis memurunun görev yapacağını duyurdu.

Neden Trump'ı protesto ediyorlar?

İngiltere'de Trump'a yönelik tepkilerin temelinde ABD Başkanı'nın iklim değişikliği konusundaki duruşu ve göç politikaları olduğu ifade ediliyor.

'Trump'ı durdurun' adlı örgütten yapılan yazılı açıklamada "İngiltere hükümetine, Trump'ın siyasi ajandasının, oluşturduğu korkunun normalleştirilmesinin doğru olmadığı mesajını vereceğiz" diyor.