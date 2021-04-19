Trump, Biden'ın Afganistan'dan çekilme kararını memnuniyetle karşıladı
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Trump, Biden'ın Afganistan'dan çekilme kararını memnuniyetle karşıladı

Trump, Biden'ın Afganistan'dan çekilme kararını memnuniyetle karşıladı
Anadolu Ajansı / Hakan Çopur - Haberler | Güncel

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Joe Biden yönetiminin Amerikan askerlerini Afganistan'dan çekme kararını "harika ve olumlu" bulduğunu, ancak askerlerin daha erken çekilmesi gerektiğini belirtti.

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Eski ABD Başkanı Donald Trump, Joe Biden yönetiminin Amerikan askerlerini Afganistan'dan çekme kararını "harika ve olumlu" bulduğunu, ancak askerlerin daha erken çekilmesi gerektiğini belirtti.

Eski ABD Başkanı Trump, Amerikan askerlerinin Afganistan'dan çekilme sürecine ilişkin yazılı açıklama yaptı ve Biden yönetiminin adımını çok olumlu bulduğunu bildirdi.

Trump, açıklamasında, "Afganistan'dan çıkmak harika ve olumlu bir iş. Ben çekilmeyi 1 Mayıs için planlamıştım, bu süreci bu tarihe olabildiğince yakın şekilde gerçekleştirmeliyiz." değerlendirmesini yaptı. Trump, geri çekilme süreci için belirlenen 11 Eylül gününün ise ABD tarihi için makus bir yas günü olduğunu ve o şekilde kalması gerektiğini belirtti.

Eski Başkan Trump, Şubat 2020'de Taliban ile yaptığı anlaşmada belirli koşullar karşılığında ABD askerlerinin Afganistan'dan 1 Mayıs 2021'e kadar çekileceğini taahhüt etmişti.

20 Ocak'ta görevi devralan Başkan Biden, sayıları 2 bin 500 civarında olan askerlerin çekilmesi takviminin 1 Mayıs'ta başlayıp 11 Eylül 2021'e kadar tamamlanacağını açıklamıştı.

ABD Kongresinde Demokratlar genel olarak Biden'ın çekilme planına destek verirken, Cumhuriyetçilerin büyük bölümü "ABD'nin Afganistan'ı boşlukta bıraktığını" ve "orada yeniden terör unsurlarının çoğalacağını" savunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

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