Trendyol, "Ramazanda İyilik Vakti" hareketini başlattı
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Trendyol, "Ramazanda İyilik Vakti" hareketini başlattı

Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu - Haberler | Ekonomi
Trendyol, 'Ramazanda İyilik Vakti' hareketini başlattı

Trendyol, ihtiyaç sahiplerine destek olmak için "Ramazanda İyilik Vakti" hareketini başlattığını duyurdu.

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Trendyol, ihtiyaç sahiplerine destek olmak için "Ramazanda İyilik Vakti" hareketini başlattığını duyurdu.

Trendyol'dan yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz yıl Ramazanda İyilik Hareketi ile binlerce ihtiyaç sahibi aileye destek olan şirket, bağışlanan gıda paketlerini Türk Kızılay aracılığıyla bu yıl da Türkiye'nin dört bir yanına ulaştıracak.

Türk Kızılay iş birliğinde başlatılan proje kapsamında, ilk bağışı yapan Trendyol, iyilik hareketine özel hazırlanan temel gıda paketlerini, ihtiyaç sahiplerine destek olmak isteyen yardımseverlere sunuyor.

İyilik hareketine katılmak isteyen yardımseverler Trendyol üzerinden, ramazan ayı boyunca tek tıkla paketleri satın alarak yardımda bulunabilecek.

Bağışlanan paketler, Türk Kızılay iş birliğinde Türkiye'nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Temel gıda paketinde sıvıyağ, pilavlık pirinç, kırmızı mercimek, bulgur, küp şeker, çay, un, makarna, salça, tuz, hazır çorba, tavuk bulyon, hazır kakaolu puding, kola ve soğuk çay olmak üzere 15 ürün yer alırken, bağış paketleri 69,9 TL'den satışa sunuluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

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