Trabzonspor: 0-3

23.11.2019 19:29 | Son Güncelleme: 23.11.2019 19:29

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

MKE ANKARAGÜCÜ: Korcan- Stelios Kitsiou, Yalçın Ayhan (Dk.46 Alihan Kubalas), Michal Pazdan, Tiago Pinto, Sedat Ağçay (Dk.64 Moke), Ricardo Faty, lhan Parlak,Hector Canteros, Aydın Karabulut (Dk.25 Cebrail Karayel), Dever OrgillTRABZONSPOR: Erce Kardeşler- Joao Pereira, Hüseyin Türkmen, Majid Hosseini (Dk.80 Cafer Tosun), Gaston Campi, Kamil Ahmet, John Obi Mikel, Yusuf Sarı, Jose Sosa (Dk.64 Doğan Erdoğan), Anthony Nwakaeme (Dk.73 Fıratcan Üzüm), Alexander SörlothGOLLER: Dk. 6 Sörloth, Dk. 48 Yusuf Sarı, Dk. 56 Nwakaeme (Trabzonspor)KIRMIZI KARTLAR: Dk. 45+1 Ricardo Faty (MKE Ankaragücü)SARI KARTLAR: İlhan Parlak, Hector Canteros, Pazdan, Alihan Kubalas (MKE Ankaragücü) - Yusuf Sarı, (Trabzonspor)

Süper Lig'in 12'nci haftasında MKE Ankaragücü sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Trabzonspor karşılaşmadan Sörloth, Yusuf Sarı ve Nwakaeme'nin golleriyle 3-0 galip ayrıldı.

6'ncı dakikada orta alanda topla buluşan Sörloth ceza sahası içerisine girer girmez şutunu çekti. Top kaleci Korcan'ın solundan ağlarla buluştu: 0-1.18'inci dakikada ceza yayının sağından Canteros'un kullandığı serbest vuruşta top önce direğe sonra kaleci Erce'ye çarptı ve kornere çıktı.23'üncü dakikada Sosa'nın ortasında Obi Mikel'in kafa vuruşu üst direğe çarptı ve kale çizgisi üzerinde kaleci Korcan topu uzaklaştırdı.28'inci dakikada Yusuf Sarı'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sörloth'dan önce savunmada Pazdan ayak koydu, kaleci Korcan'a çarpan top kornere çıktı.Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.48'inci dakikada Nwakaeme'nin pasında topla buluşan Yusuf Sarı, düzgün bir vuruşla topu kaleci Korcan'ın solundan ağlara gönderdi: 0-2.56'ncı dakikada ceza sahasında topla buluşan Nwakaeme'nin şutunda top ağlara gitti: 0-3.67'nci dakikada Pinto'nun ceza sahasına ortasında, kale sahası ön çizgisi önünde topla buluşan Orgill'in kafa vuruşu az farkla auta çıktı.72'nci dakikada Orgill'in orta sahadan attığı pasla, ceza sahası yayında topla buluşan Moke'nin vuruşunda kaleci penaltı noktası üzerinde son anda topu kontrol etti.74'üncü dakikada kendi ceza yayı üzerinde topu alan Yusuf, rakip ceza sahasına girerek kaleci Korcan'ı geçti, ağlara gitmekte olan topu Pazdan kornere çeldi.

Bordo mavililer sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Kaynak: DHA