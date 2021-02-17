Trabzon'un iki ilçesinde yüz yüze eğitime 2 gün ara verilecek
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Trabzon'un iki ilçesinde yüz yüze eğitime 2 gün ara verilecek

17.02.2021 19:33 | Son Güncelleme: 17.02.2021 19:36
Trabzon'un iki ilçesinde yüz yüze eğitime 2 gün ara verilecek

Trabzon'un Maçka ve Araklı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime 2 gün ara verileceği bildirildi.

Trabzon'un Maçka ve Araklı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime 2 gün ara verileceği bildirildi.

Maçka Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, buzlanma ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını riski nedeniyle ilçe genelindeki yüz yüze eğitim-öğretim faaliyetlerine 18-19 Şubat'ta ara verildiği belirtildi.

Araklı Kaymakamlığı da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilkokul ve ortaokullarda yüz yüze eğitime aynı tarihlerde 2 gün ara verildiğini duyurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

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