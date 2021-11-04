Trabzon'da ulaşım master planı çalıştayı gerçekleştirildi

TRABZON (AA) - Trabzon'da, Ulaşım Master Planı çalışmaları kapsamında, "Gelecek Durum Değerlendirmesi 2. Çalıştayı" düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar ilçesindeki bir otelde organize edilen çalıştayda yaptığı konuşmada, çalıştayların, 2040 yılı ufkuyla hazırlamaya çalıştıkları ana plana katkı vereceğini söyledi.

Zorluoğlu, bir süre önce İstanbul'da gerçekleştirilen Ulaşım Şurası'na katıldığını belirterek, "Burada, sayın Ulaştırma Bakanımız ile 4,8 milyon avroluk Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı (SUMP) projesinin protokolünü imzaladık. Yılbaşında ihale süreçleri imzalanıp tamamlandıktan sonra süratle çalışmalar Trabzon'da başlayacak. Temel felsefe, araçların öncelendiği geleneksel yaklaşımdan, insanların ve yayaların daha öne çıkarıldığı bir yaklaşıma geçiş. SUMP'ın özetini ben böyle yapıyorum." dedi.

Hem ulaşım master planı hem de SUMP ile Trabzon'u bu konuda daha medeni bir noktaya çıkarmayı arzuladıklarını vurgulayan Zorluoğlu, "Boztepe'ye Meydan'dan çıkarken kaldırımların araçlar tarafından işgal edildiğini gördük. Kaldırımlar yayalara tahsis edilen ve kesintisiz olması gereken alanlarken Trabzon'da üzülerek ifade ediyorum anlayış olarak bir problem var. Kaldırımlar sanki araçların park etmesi için yapılmış alanlar gibi bir durum var, bunu kırmamız gerekiyor." diye konuştu.

Zorluoğlu, Trabzon'da insanları daha az araç kullanmaya teşvik edeceklerine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Mutlaka insanların sokağa çıktıklarında konforlu bir şekilde rahat yürüyebilecekleri kaldırımları teşkil etmememiz gerekiyor. Hem fiziki eksikliklerimiz var hem de anlayış sıkıntımız var. Fiziki eksiklikler ile alakalı yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Altyapı çalışması yapıyoruz, aynı zamanda üst yapıyı da düzenliyoruz. Yolları düzeltiyoruz, kaldırımları şekillendiriyoruz. Kaldırım çalışmalarında binaların fiziki işgalleri olduğunu görüyoruz. Esnafın kaldırımları işgal ettiğini gördük, bunları da ortadan kaldırıyoruz. Araçların kaldırımlara çıkmasını önlemek için fiziki engeller koyuyoruz."

Başkan Zorluoğlu, hedeflerini şu sözlerle anlattı:

"Hedefimiz Trabzon'da tıpkı gelişmiş bir Avrupa ülkesi gibi insanların sokağa çıktığında önlerine herhangi bir araç veya başka bir engel çıkmadan kesintisiz bir şekilde kaldırımları kullanmaları, uygun yaya geçitleri, uygun işaretlemelerle arzu ettikleri mesafeyi konforlu şekilde kat etmelerini sağlamak. Bu konuda konforu artıracak tedbirler almak için yoğun bir çalışma içerisindeyiz. İlk etapta büyük yollarımızdan başlayarak bu düzenlemeyi kati ve kararlı bir şekilde uygulamaya koyacağız. Trabzon'daki bir kardeşimiz yaya olarak yola çıktığı zaman Trabzon'un her yerine rahatlıkla ulaşabileceği bütünlük anlayışı içerisinde bu şehrin kaldırımlarını, yollarını, kavşaklarını yeniden dizayn edeceğiz. Bundan hem Ulaşım Master Planı'nın verilerini hem de başlayacak olan SUMP'un ortaya çıkaracağı verileri sonuna kadar kullanacağız."