Trabzon'da Ramazan'ın ilk günü balığa rağbet yok
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Trabzon'da Ramazan'ın ilk günü balığa rağbet yok

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Trabzon'da Ramazan'ın ilk günü balığa rağbet yok

Trabzon'da, Ramazan'ın ilk günü vatandaşlar balığa pek rağbet göstermezken. balık halindeki tezgahlarda genelde kültür balıkları yer alıyor.

ABD Başkanı Biden'dan dikkat çeken Ramazan mesajı! Nûr Suresi'nden 35. ayeti paylaştı
ABD Başkanı Biden'dan dikkat çeken Ramazan mesajı! Nûr Suresi'nden 35. ayeti paylaştı

Trabzon'da, Ramazan'ın ilk günü vatandaşlar balığa pek rağbet göstermezken. balık halindeki tezgahlarda genelde kültür balıkları yer alıyor.

Çoğu balıkçı esnafı sezonun bitimine 2 gün kala tezgahını kapattığı gözlenirken, Ramazan'ın ilk günleri işlerin genellikle durgun geçtiği belirtildi.

Balıkçı esnaflarından Adem Kaygusuz, Ramazan'ın ilk günlerinin genelde durgun geçtiğini belirterek bu durgunluğun 1 haftayı bulabileceğini söyledi. Tezgahlarda genellikle kültür balıklarının yer aldığını belirten Kaygusuz, "İki gün sonra sezon kapanıyor. Ramazan'ın ilk günleri genelde durgun geçer. Bu durgunluk 1 haftayı buluyor. Bir haftadan sonra biraz hareketlenme olur. İnşallah havalar güzel gider de kıyı balıkçılarının getirdiği balıkları satarız. Zaten çoğu balıkçı esnafı sezonu kapattı dükkanını açmadı. Tezgahlarımızda artık kültür balıklarına kalmış durumda. Artık kültür balıklarını satıyoruz. Virüs de zaten bizi etkiledi. Balık fiyatları da normal sayılır. Levrek, Çupra, Somon 45-50 TL. Alabalık 25 TL, yerli Uskumru kilosu 25 TL'den satılıyor" dedi.

Balıkçı esnaflarından Turgay Memiş de,"Ramazan'ın ilk günleri işlerimiz genelde az olur ancak daha sonra açılır. Ramazan'da balığa büyük talep olurdu ancak bugün ilk günü olduğu için işlerimiz şimdilik durgun. Pandemi de zaten işlerimizi olumsuz etkiledi. Artık önümüzdeki günlere bakacağız. Tezgahlarımızda ağırlıklı kültür balığı olmak üzere mezgit, istavrit, küpes var. Mezgit'in kilosu 30-40 TL, Kalkan kilosu 180 TL, Kötek kilosu 100 TL, Çupra, Levrek 50 TL" diye konuştu. - TRABZON

Trabzon'da Ramazan'ın ilk günü balığa rağbet yok
Trabzon'da Ramazan'ın ilk günü balığa rağbet yok

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mario Draghi Meral Akşener Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Mehtap Ar Burak Deniz Hande Erçel Demet Akalın
Spor Necip Uysal Yılmaz Vural Sergen Yalçın Abdullah Avcı Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Cihangir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Trabzon'da Ramazan'ın ilk günü balığa rağbet yok - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 13:21:49. #1.14#
title