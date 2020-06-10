Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, Kovid-19 sürecindeki çalışmaları değerlendirdi...
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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, Kovid-19 sürecindeki çalışmaları değerlendirdi...

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süresince laboratuvarlarında 1 milyon 734 bin 640 litre yüzey dezenfektanı ve 3 bin 297 litre el dezenfektanı ürettiklerini söyledi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, Kovid-19 sürecindeki çalışmaları değerlendirdi...
10.06.2020 18:15 | Son Güncelleme: 10.06.2020 18:18

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süresince laboratuvarlarında 1 milyon 734 bin 640 litre yüzey dezenfektanı ve 3 bin 297 litre el dezenfektanı ürettiklerini söyledi.

Zorluoğlu, Büyükşehir Belediye Meclisinin haziran ayı ilk toplantısında yaptığı konuşmada, Kovid-19 ile mücadelede Türkiye'nin en önde gelen ülkeler arasına girdiğini belirtti.

Ankara'da alınan kararların taşrada uygulanması noktasında etkin bir çalışma gerçekleştirildiğini ifade eden Zorluoğlu, bu sürece sağlıkçılardan sonra en fazla katkı yapan mekanizmanın Vefa Sosyal Destek Grupları olduğunu kaydetti.

Zorluoğlu, vatandaşın bu salgınla ilgili bilinçlenmesi noktasında da birçok çalışma yaptıklarını belirterek, "Büyükşehir Belediyesi olarak şehrin çeşitli noktalarına 10 bin 453 eğitici billboard yerleştirdik. Vatandaşlarımızın sosyal mesafeye uymasını sağlayacak fiziki şartları oluşturmak için 5 bin sticker kullandık. Hijyen konusunda halkın bilinçlendirilmesi için 4 bin kitapçık dağıttık." dedi.

Büyükşehir Belediyesi olarak şimdiye dek 18 bin 384 noktada dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdiklerine işaret eden Zorluoğlu, 29 bin 864 kilometrelik bir alanda yıkama, mıntıka temizliği ve süpürme çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Zorluoğlu, laboratuvarlarında 1 milyon 734 bin 640 litre yüzey dezenfektanı ve 3 bin 297 litre el dezenfektanı ürettiklerini belirterek, Büyükşehir Belediyesi olarak 500 bine yakın maskeyi ücretsiz dağıttıklarını aktardı.

"3 bin 547 ailemize alışveriş yapma imkanı sağlayan 61 Kart desteği sağladık"

Sosyal destek anlamında da mağdur olan herkese ulaşmaya çalıştıklarını ifade eden Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"3 bin 547 ailemize her ay içerisine belli bir paranın koyulduğu ve alışveriş yapma imkanı sağlayan 61 Kart desteği sağladık. Ayrıca ramazan boyunca ilk kez bu sene her akşam 2 bin 500 kişiye dört çeşit sıcak yemek dağıttık. Özellikle evinde yemek pişiremeyecek olan yaşlı, engelli ve hasta kişilerde bu uygulamamız memnuniyet oluşturdu. 25 bin gıda ve hijyen paketleri dağıtımı gerçekleştirdik. Bunu yaparken de bu süreçten ekonomik olarak zarar gören insanlarımıza ulaşmaya çalıştık."

Zorluoğlu, Büyükşehir Belediyesinin Sürekli Eğitim Merkezi'nde üniversiteye hazırlanan öğrencilere yönelik de online eğitim verdiklerini belirterek, sahipsiz hayvanlar ile ekonomiye yönelik tedbirler hakkında bilgi verdi.

"İnşallah bu seneyi Trabzonspor şampiyon olarak tamamlayacaktır"

Bu hafta sonu Süper Lig maçlarının başlayacak olması nedeniyle heyecanlı olduklarını dile getiren Zorluoğlu, "Geçtiğimiz günlerde kulüp başkanımızı UEFA yasağı sonrası ziyarette bulundum. Sayın Ahmet Ağaoğlu ile süreci değerlendirdik. İnşallah UEFA'nın verdiği cezayı onların çabaları, bizlerin şehir olarak desteğiyle çözeceğiz. Yürekten inanıyoruz ki Trabzonspor bu sıkıntılı süreci aşacaktır." diye konuştu.

Zorluoğlu, Trabzonspor'a başarılar dileyerek, "Trabzonspor'umuza kalan haftalarda başarılar diliyorum. Trabzonspor'umuzun yanındayız. İnşallah bu seneyi Trabzonspor şampiyon olarak tamamlayacaktır." dedi.

Toplantıda, Zorluoğlu'nun açılış konuşması ve meclis üyelerine söz verilmesinin ardından gündem maddeleri görüşüldü.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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