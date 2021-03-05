Toplu taşıma araçları denetimden geçti
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Toplu taşıma araçları denetimden geçti

05.03.2021 19:30 | Son Güncelleme: 05.03.2021 19:34
Toplu taşıma araçları denetimden geçti

DÜZCE(İHA) – Korona virüs tedbirleri çerçevesinde trafik ekipleri, insan sirkülasyonlarının yoğun olduğu toplu taşıma araçlarında denetim gerçekleştirdi.

DÜZCE(İHA) – Korona virüs tedbirleri çerçevesinde trafik ekipleri, insan sirkülasyonlarının yoğun olduğu toplu taşıma araçlarında denetim gerçekleştirdi. Şehir içi ve ilçelere giden minibüs ve otobüsler denetlendi. Denetimlerde otobüs içerisinde aranması olan şahıs gözaltına alındı.

Düzce'de Korona virüs tedbirleri kapsamında trafik ekipleri de denetimlerini sıklaştırdı. Yeni başlayan normalleşme süreci kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından Genel Servis denetimleri Düzce'de de gerçekleştirildi. Kuyumcuzade Bulvarı üzerinde Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontrollerde 65 araç kontrol edildi. Kontroller esnasında ehliyeti yetersiz gelen 2 ve muayenesiz araç kullanan 2 sürücü olmak üzere toplamda 4 sürücüye 5 bin 178 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca, yapılan kontroller esnasında aranması olan bir şahıs halk otobüsünde yolcu olarak yakalandı. Yakalanan şahıs gözaltına alınarak karakola götürüldü. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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