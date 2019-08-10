TOKAT Yola dökülen yağ, 5 araca kaza yaptırdı

10.08.2019 01:41

Yola dökülen yağ, 5 araca kaza yaptırdı

TOKAT'ta karayolu üzerine dökülen yağ, 5 aracın kaza yapmasına neden oldu. 2 kişinin yaralandığı olayda karayolu bir süre trafiğe kapatıldı.

Olay, saat 23: 00 sıralarında Tokat-Sivas Karayolu Kızıliniş mevkiinde meydana geldi. Tokat istikametine seyir halinde olan otomobiller yola nasıl döküldüğü bilinmeyen yağın oluşturduğu kaygan tabaka nedeniyle zor anlar yaşadı. Kayganlaşan zeminde sürücülerin durdurmakta güçlük çekerken iki otomobil ve bir kamyonet yoldan çıkarak şarampole uçtu. Diğer yandan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir seyir halindeki bir başka otomobile çarpan TIR da refüje çıktı. Kazalarda 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araçların kayarak kaza yaptığı karayolunda uzun kuyruklar oluştu. Kazanın yaşandığı Tokat-Sivas Karayolu yaklaşık 1 saat trafiğe kapatıldı. Karayolları ekiplerinin mıcır dökmesinin ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA