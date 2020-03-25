Tokat'ta tekstil işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı
Tokat'ta işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.
25.03.2020 16:34 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:34
Tokat'ta işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.
Tayfur Kılıç (64) idaresindeki, tekstil işçilerini taşıyan 60 TY 115 plakalı minibüs, Zile-Turhal kara yolu Ede köyü yakınlarında devrildi.
Sürücünün de aralarında bulunduğu araçtaki 13 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA