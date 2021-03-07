Tokat'ta 2 köyde koronavirüs karantinası

TOKAT'ın Niksar ilçesinde, koronavirüs vakalarının artış gösterdiği 2 köy, 7 gün süreyle karantinaya alındı.

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle Niksar ilçesine bağlı Çay ve Terzioğlu köylerinde bugünden itibaren 7 gün süreyle karantina uygulanması kararlaştırıldı. Niksar Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun 07.03.2021 tarih ve 15 sayılı kararı ile koronavirüs tedbirleri kapsamında Çay köyü ve Terzioğlu köylerinde 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 72'nci maddesi gereği 07.03.2021 tarih ve saat 21.00 itibari ile 7 gün süreyle karantina kararı alınmıştır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih YILMAZ