TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Yeryüzündeki en güçlü sevgi annelerin kalbindedir"
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Yeryüzündeki en güçlü sevgi annelerin kalbindedir"

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: 'Yeryüzündeki en güçlü sevgi annelerin kalbindedir'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, "İnanıyorum ki, yeryüzündeki en güçlü ve en saf sevgi annelerin kalbindedir" ifadelerini kullandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, "İnanıyorum ki, yeryüzündeki en güçlü ve en saf sevgi annelerin kalbindedir" ifadelerini kullandı.

Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, annelerin ailenin temel direği olmasının yanında, hünerli ve girişimci elleriyle iş dünyasında da üretimin ve bereketin adı olduğunu söyledi. Hisarcıklıoğlu, "Girişimci annelerimiz, genç kızlarımız için bu alanda da en güzel rol modeldir" açıklamalarında bulundu.

Başkan Hisarcıklıoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kendi çocuklarıyla beraber toplumun da geleceğini şekillendiren annelerimiz aslında en büyük öğretmendir. Anne olmak demek; bir fidanı her gün sevgiyle sulamak, bir ömrü onun gelişimi için harcamak demektir. İnanıyorum ki, yeryüzündeki en güçlü ve en saf sevgi annelerin kalbindedir. Kadınlar, annelik gibi kutsal bir değerin yanında, iş dünyasında da büyük başarılara imza atmaktalar. Doğrusu hem şahsım hem iş dünyamız adına; annelerimizin oda ve borsa camiamıza, iş dünyamıza kattıklarından büyük bir sevinç duymaktayım. Genç kızlarımızın da bu başarılara özenmesi geleceğe dair umutlarımızı büyütmekte. Türk iş dünyası adına hepimizin baş tacı bütün annelerimizi kutluyor, saygıyla selamlıyor, kaybettiğimiz annelerimizi de rahmetle ve minnetle anıyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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